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Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 82 мільярди, – Мінфін
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 322 пільгових кредити на загальну суму 620 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 54 560 кредитів на загальну суму 171,23 млрд грн, з яких 35 184 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 69,08 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 19 738 кредитних договорів на загальну суму 81 61 млрд грн.
Із них 830 млн грн - на інвестиційні цілі; 6,69 млрд грн - як антикризові кредити; 4,36 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 25,86 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 43,85 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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