Binance збільшить комісії за виведення активів у мережі Tron

Криптовалютна біржа Binance переглянула структуру комісій для виведення активів у мережі Tron (TRX) після ухвалення нової моделі транзакційних зборів в останній.

Пропозиція #83, яку валідатори підтримали 5 лютого, передбачає запровадження механізму динамічного розрахунку комісій на основі змінної, яка враховує кінцеве енергоспоживання контрактів. Рішення покликане підвищити вартість «малоцінних та шахрайських транзакцій» для збереження стабільності мережі та розвитку екосистеми.

Binance опублікувала наступні зміни розміру комісій за виведення коштів на блокчейні Tron:

Для токена TRX розмір збору збільшиться в 15 разів, для стейблкоїнів приблизно в 1,5 рази. За виведення BTTC, JST, NFT, SUN та WIN комісія становитиме 40 TRX (~$2,5) в еквіваленті.

На думку журналіста Коліна Ву, з Binance візьмуть приклад інші біржі та платформи.