Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Binance збільшить комісії за виведення активів у мережі Tron

13:21 13.02.2023 |

Фінанси

 

Криптовалютна біржа Binance переглянула структуру комісій для виведення активів у мережі Tron (TRX) після ухвалення нової моделі транзакційних зборів в останній.

Пропозиція #83, яку валідатори підтримали 5 лютого, передбачає запровадження механізму динамічного розрахунку комісій на основі змінної, яка враховує кінцеве енергоспоживання контрактів. Рішення покликане підвищити вартість «малоцінних та шахрайських транзакцій» для збереження стабільності мережі та розвитку екосистеми.

Binance опублікувала наступні зміни розміру комісій за виведення коштів на блокчейні Tron:

 

Для токена TRX розмір збору збільшиться в 15 разів, для стейблкоїнів приблизно в 1,5 рази. За виведення BTTC, JST, NFT, SUN та WIN комісія становитиме 40 TRX (~$2,5) в еквіваленті.

На думку журналіста Коліна Ву, з Binance візьмуть приклад інші біржі та платформи.

Binance збільшить комісії за виведення активів у мережі Tron
За матеріалами: forklog.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0973
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4591  0,01 0,03 40,1844  0,02 0,05
EUR 41,8284  0,10 0,25 42,8578  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес