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"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Біткоїн-біржа Kraken зупинила стейкінг для клієнтів США під тиском SEC
13:14 13.02.2023 |
Криптовалютна біржа Kraken зупинила стейкінгові операції для клієнтів із США. Вона також сплатить $30 млн для врегулювання претензій Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).
Напередодні ЗМІ повідомили про розслідування регулятора щодо біржі. У SEC заявили, що Kraken з 2019 року пропонувала послуги стейкінгу, обіцяючи річний прибуток у 21%.
«Пропонуючи інвестиційні контракти в обмін на токени інвесторів, криптопосередники повинні належно розкривати інформацію та надати гарантії, яких вимагає законодавство про цінні папери», - сказав голова SEC Гері Генслер.
Він зазначив, що всі постачальники стейкінгових послуг мають отримувати відповідну реєстрацію. Комісія висунула звинувачення компаніям Payward Ventures і Payward Trading, від імені яких оперує Kraken, у тому, що вони цього не зробили.
Останні не визнали та не заперечили звинувачення SEC. Втім, вони погодилися «негайно припинити» надання послуг стейкінгу та сплатити $30 млн штрафу.
Kraken автоматично зупинила стейкінг для всіх активів американських клієнтів, окрім ETH. Можливість стейкінгу для цієї криптовалюти скасують після того, як у мережі Ethereum відбудеться оновлення Shanghai. Про це платформа повідомила в блозі.
Користувачі в інших юрисдикціях продовжать використовувати послуги через дочірню компанію біржі.
Критика дій SEC
Рішення власного відомства не підтримала комісарка SEC Хестер Пірс.
Комісія стверджує, що Kraken мала зареєструвати пропозицію стейкінгу в SEC як пропозицію цінних паперів. Втім, «більш фундаментальним питанням є те, чи була б можлива така реєстрація», зазначила Пірс:
«Замість того, щоб розібратися у програмах стейкінгу та виробити вказівки, ми знову вирішили говорити через примусові дії [...] Використання примусових заходів, щоб розповісти людям, що є закон для галузі, що розвивається, не є ефективним або справедливим способом регулювання».
СЕО Coinbase Браян Армстронг погодився з зауваженнями Пірс. Він зазначив, що вимоги SEC є «лицемірними», оскільки Комісія не розробила чіткого шляху до реєстрації подібних послуг.
Раніше Армстронг казав, що до нього дійшли чутки про можливу заборону стейкінгу криптовалют для роздрібних інвесторів з боку SEC. Він наголосив, що задіяні в стейкінгу монети не є цінними паперами.
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