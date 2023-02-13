Долар піднімається до 5-тижневого максимуму на тлі наближення індексу споживчих цін

Долар наблизився до п'ятитижневого максимуму по відношенню до основних валют у понеділок, оскільки інвестори збільшили ставки на те, що Федеральна резервна система продовжить жорстку грошово-кредитну політику, очікуючи на звіт про споживчі ціни в США, який має бути опублікований наступного дня.

Єна впала після того, як японський уряд висунув у вівторок кандидата на посаду голови Банку Японії, який підтримує поточні налаштування грошово-кредитної політики.

Чутливі до ризику австралійський і новозеландський долари знизилися разом із азіатськими акціями через побоювання, що вищі ставки США втамують економічне зростання. Стерлінг також упав.

«Долар отримав хорошу підтримку після того, як раніше цього місяця були опубліковані набагато сильніші, ніж очікувалося, дані про зайнятість у США, а коментарі ФРС більше схилялися до яструбиної сторони, але, звичайно ж, основна увага приділяється завтрашньому індексу споживчих цін» , - сказав Шінічіро Кадота, старший фінансовий директор. стратег у Barclays у Токіо.

"Я думаю, що ринок більше турбують ризики зростання інфляції, ніж ризики зниження".

Напередодні звіту CPI у вівторок перегляд попереднього набору даних показав, що споживчі ціни у грудні зросли, а не впали, як передбачалося раніше.

Опитування університету Мічигану показали річний прогноз інфляції на рівні 4,2%, що вище, ніж остаточний показник у січні. Голова ФРС Джером Пауелл назвав опитування Мічигана одним із показників, що відстежуються центральним банком США.

Грошові ринки налаштовані на пік процентних ставок у США трохи нижче 5,2% приблизно у липні порівняно з поточною цільовою ставкою 4,5-4,75%.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести валют, включаючи єну, євро і фунт стерлінгів, додав 0,068% до 103,65, наблизившись до максимуму минулого вівторка 103,96, найсильнішого рівня з 6 січня.

Валюта США зросла на 0,6% до 132,20 єни.

Джерела повідомили у п'ятницю, що колишній член правління Банку Японії Кадзуо Уеда має стати наступним керуючим. В інтерв'ю того ж дня Уеда сказав, що Банку Японії було б доречно зберегти свою нинішню надлегку політику.

"Ринки починають розуміти, що новий губернатор не буде таким яструбиним, як (інвестори) спочатку думали", - сказав Нака Мацузава, головний стратег Nomura в Токіо.

"Його позиція щодо поточної політики є більш збалансованою або трохи голубиною", що утримуватиме ієну на слабкому рівні, сказав Мацузава.

Євро впав на 0,09% до 1,06685 долара, а раніше вперше з 9 січня торкнувся 1,0656 долара. Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,20475 доларів, знизившись на 0,1% за день.

Австралієць упав на 0,09% до 0,6912 долара, а новозеландський ківі втратив 0,11% до 0,6304 долара.