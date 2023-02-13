Акції в Азії падають через невизначеність інфляції, Китай випереджає ринок

Більшість азіатських фондових ринків впали в понеділок, оскільки трейдери принишкли напередодні нових сигналів про грошово-кредитну політику від ключових даних щодо інфляції в США, які будуть опубліковані цього тижня, тоді як китайські акції зросли, оскільки інвестори продовжували робити ставки на відновлення після відкриття цього року.

Японський індекс Nikkei 225 показав найгіршу динаміку за день, знизившись на 1%, оскільки ринки також чекали від уряду подробиць про наступного голову Банку Японії. За повідомленнями ЗМІ, уряд зробить заяву з цього приводу цього тижня.

Наступний голава Банку Японії візьме тягар проведення надм'якої політики банку за умов зростання інфляції та уповільнення економічного зростання. Висунення яструбиного кандидата може спровокувати подальше падіння японських акцій.

Технологічні біржі також впали: зважений тайванський індекс, південнокорейський KOSPI і гонконгський Hang Seng впали на 0,3-0,6%.

Ринки насторожено поставилися до даних споживчої інфляції в США, які мають бути опубліковані у вівторок. Хоча очікується, що показник покаже подальше зниження інфляції у січні, очікується, що вона залишиться відносно високою, що може призвести до подальшого підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи.

Зростання відсоткових ставок у США, ймовірно, чинитиме додатковий тиск на азіатські ринки, оскільки приплив капіталу в регіон вичерпується. Побоювання з приводу рецесії в США також посилилися на тлі інверсії кривої прибутковості, що поглиблюється.

З іншого боку, китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,5% та 0,6% відповідно, значно випередивши своїх конкурентів за день, оскільки акції промислових підприємств та нерухомості показали зростання.

Дані за вихідні показали, що нові китайські банківські кредити зросли до рекордно високого рівня у січні, оскільки протягом місяця країна послабила більшість обмежень щодо боротьби з COVID. Дані можуть передбачати активніше зростання активності в найближчі місяці, оскільки державні ЗМІ повідомляють, що уряд продовжує накачувати ліквідність.

Але інші економічні дані за січень, особливо інфляція, малювали неоднозначну картину потенційного відновлення. Величезний виробничий сектор країни все ще бореться зі зростанням кількості випадків захворювання на COVID і млявим попитом.

Індійські акції були приглушені, а індекси BSE Sensex 30 і Nifty 50 коливалися від флета до мінімуму напередодні даних інфляції з країни, які повинні бути опубліковані пізніше того ж дня. Очікується, що в січні інфляція ще більше знизиться, але все ще залишиться вищою за річну мету Резервного банку в 4%.