Nasdaq закривається в мінусі на тлі зростання прибутковості Treasury

У п'ятницю Nasdaq закрився зниженням, оскільки зростання акцій з мегакапіталізацією виявилися під тиском після того, як прибутковість казначейських облігацій вказала на більш високі відсоткові ставки, а акції компанії Lyft, що займається замовленням таксі, впали після песимістичного прогнозу прибутку.

Прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій зросла до найвищого рівня більш як за місяць після аукціону в четвер за 30-річними облігаціями, попит на який був слабким.

"Інвестори запитують, що говорить нам ринок облігацій, чого не говорять нам економічні індикатори", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research. «Висока дохідність за облігаціями вплине на технологічні компанії з вищими темпами зростання».

Але ралі акцій енергетичних компаній, коли ціни на нафту зросли через плани Росії скоротити постачання сирої нафти, сприяло зростанню Dow та S&P 500.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 169,52 пунктів, або 0,5%, до 33 869,4 пунктів, S&P 500 додав 8,98 пунктів, або 0,22%, до 4090,48 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 71,46 пунктів, або 0,61%, до 11 718,12 пунктів.

Nasdaq зафіксував своє перше тижневе падіння цього року, знизившись на 2,41%, тоді як S&P 500 завершив тиждень зниженням на 1,11%, а Dow Jones втратив 0,17%, за тиждень домінували яструбині коментарі представників Федеральної резервної системи США та звіти про прибутки та збитки від більш ніж половини учасників S&P 500.

Це сталося після блискучої динаміки акцій у січні. Однак цього місяця сильні дані про зайнятість та коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла посилили побоювання з приводу того, наскільки вищі відсоткові ставки можуть знадобитися.

Останні кілька днів відбувається те, що кожен другий день голова ФРС збирається говорити агресивно, сказав Кевін Рендіно, виконавчий директор керуючої компанії 180 Degree Capital.

Індекс Russell 1000 Growth, до якого входять багато компаній з високою капіталізацією, впав на 0,33%.

Lyft Inc впала на 36,44% після зниження цін, що викликало побоювання, що компанія відстає від більшого конкурента Uber Technologies Inc. Акції Uber також упали на 4,43%.

Більшість із 11 основних секторів S&P 500 зросли. Енергетичний сектор підскочив на 3,92%, оскільки ціни на нафту зросли через плани Росії скоротити постачання сирої нафти, тоді як сектор споживчих товарів упав на 1,22%.

За даними Refinitiv, більше половини фірм, включених до S&P 500, звітували про прибуток, при цьому 69% перевершили оцінки прибутку за квартал.

Споживчі настрої в США в лютому ще більше покращилися в порівнянні з попереднім місяцем, але домогосподарства очікували, що вища інфляція збережеться протягом наступних 12 місяців, показали попередні лютневі дані університету Мічігану.

Після того, як фондові ринки США були вражені протягом тижня сильними даними по зайнятості, інвестори чекають на дані споживчої інфляції за січень наступного тижня, щоб прояснити шлях підвищення ставки ФРС.

Обсяг на біржах США становив 10,43 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,85 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що падають, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,03 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,35 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 3 нових 52-тижневих максимуми та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 36 нових максимумів та 68 нових мінімумів.