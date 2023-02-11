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Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $671,6 млн.
23:40 10.02.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня знизився до $671,6 млн з $777,5 млн тижнем раніше.
Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 6 по 10 лютого 2023 року він придбав $7,7 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $679,3 млн порівняно з $782,6 млн тижнем раніше.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав приблизно на 0,20 грн - близько 39,95 грн/$1, а спред навіть звузився.
Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $37,8 млн, тоді як продав $4,1963 млрд.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в січні трохи знизився в порівнянні з груднем - до $3,08 млрд з $3,16 млрд, що більше показників листопада і жовтня - відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.
У той же час завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу, міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн, а в січні збільшилися ще на 5%, або на $1,4 млрд - до $29,922 млрд.
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