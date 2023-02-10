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АНАЛІТИКА

Мінфін обмежить пропозицію бенчмарк-ОВДП на аукціонах 7 млрд грн

17:39 10.02.2023 |

Фінанси

 

Міністерство фінансів України, як і анонсувало, обмежить пропозицію бенчмарк-ОВДП із погашенням 4 грудня 2024 року на аукціоні у вівторок, 14 лютого, встановивши ліміт 7 млрд грн порівняно з 5,5 млрд грн за іншими бенчмарк-ОВДП цього тижня.

Згідно з інформацією на сайті відомства, також обмежена пропозиція найкоротших 7,5-міс. паперів - на рівні 0,5 млрд грн, як і цього тижня.

Також покупці зможуть придбати 12-міс. та 21-міс. гривневі облігації.

Як повідомив наприкінці січня урядовий уповноважений з питань управління держборгом України Юрій Буца агентству "Інтерфакс-Україна", Мінфін планує розміщувати кожен випуск бенчмарк-ОВДП, якими Національний банк дозволяє банкам формувати до половини обов'язкових резервів обсягом 20 млрд грн.

Обсяг зазначеного вище випуску із погашенням у грудні 2024 року за підсумками одного проведеного 24 січня аукціону становив 6,167 млрд грн, середньозважена ставка розміщення - 19,59% річних.

Обмеження пропозиції таких бенчмарк-ОВДП із погашенням у травні 2025 року дозволило Мінфіну трохи знизити середньозважену ставку розміщення за ними за три аукціони - з 19,75% до 19,59% та розмістити ці папери сумарно на 20,234 млрд грн.

Згідно з раніше оприлюдненим графіком Мінфіну, бенчмарк-ОВДП з погашенням 4 грудня 2024 року з обмеженням пропозиції буде виставлено також на аукціоні 21 лютого. З урахуванням заявленого показника 20 млрд грн можна припустити, що Мінфін знову запропонує папери в обсязі до 7 млрд грн.

Як повідомлялося, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в інвалюті на 5 процентних пунктів (п.п.) - відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. У результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд грн - до 144,1 млрд грн, що означає ліміт купівлі бенчмарк-ОВДП під резерви в 72 млрд. грн. на період до 10 лютого.

Потім 26 січня Нацбанк оголосив про ще одне таке підвищення нормативів обов'язкових резервів на 5 п.п. з 11 лютого. За оцінками НБУ, це має збільшити потенційний обсяг формування обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП приблизно до 108,5 млрд грн.

Перші визнані Нацбанком бенчмарк-ОВДП із погашенням у серпні 2024 року були розміщені сумарно на 20 млрд грн, середньозважена їхня прибутковість на останньому аукціоні становила 19,24% річних.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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