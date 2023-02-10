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АНАЛІТИКА

Населення у січні-2023 наростило чисту купівлю валюти до $564 млн - НБУ

15:54 10.02.2023 |

Фінанси

 

Обсяги купівлі населенням України валюти у січні 2023 року перевищили обсяги її продажу на $564 млн порівняно з $463,2 млн у грудні минулого року, цей показник зростає шостий місяць поспіль, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з інформацією на його сайті, якщо раніше "чиста" купівля формувалася переважно на готівковому ринку, у грудні - майже порівну на готівковому та безготівковому ринках, то в січні вже переважно на готівковому ринку.

Підвищення Нацбанком наприкінці вересня минулого року ліміту купівлі фізособами безготівкової валюти з 50 тис. грн до 100 тис. грн за місяць під розміщення її на депозиті щонайменше на три місяці продовжило стимулювати такі операції: у січні обсяг купівлі безготівкової валюти зріс до $523,9 млн із $450,5 млн у грудні, $362,2 млн - у листопаді.

Обсяг продажу населенням безготівкової валюти минулого місяця, навпаки, зменшився - до $153,4 млн із $220,2 млн у грудні, $211,1 млн - у листопаді.

Що стосується готівкової валюти, то її купівля та продаж знизилися порівняно з груднем: купівля - з $1,425 млрд до $1,268 млрд, тоді як продаж - з $1,191 млрд до $1,075 млрд.

Відповідно до цих даних НБУ, обіг на офіційному готівковому валютному ринку в січні цього року становив 71,9% від обігу довоєнного січня-2022 року, тоді як обсяг операцій із безготівковою валютою - 60,6%.

Як повідомлялося, загалом за 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема готівкової валюти було куплено на $1010,0 млн більше, ніж продано.

На готівковому ринку курс долара наразі становить близько 39,9 грн/$1 за встановленого Нацбанком офіційного курсу з 21 липня 2022 року 36,5686 грн/$1. Долар котируються приблизно на 0,6 грн дешевше ніж місяць тому.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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