Грошова база в Україні через підвищення норм резервування зросла на 4,7%, готівка скоротилася на 3,4% - НБУ

Грошова маса (агрегат M3) в Україні в січні цього року залишилася практично незмінною - 2 трлн 502,6 млрд грн після зростання на 5,5% у грудні та 2,4-2,3% - у листопаді-жовтні, повідомив Нацбанк.

За його даними, зростання депозитів у першому місяці цього року уповільнилося до 1,3% з 6,1% у грудні минулого року й було забезпечене виключно валютними депозитами, які збільшилися (у гривневому еквіваленті) на 4,7%, або 29,5% млрд грн - до 659,7 млрд грн порівняно зі зростанням на 12,2 млрд грн у грудні.

Водночас гривневі депозити в січні скоротилися на 0,5%, або на 5,8 млрд грн, - до 1 трлн 198,4 млрд грн після стрибка у грудні одразу на 8,3%, або на 92,9 млрд грн.

Зростання валютних депозитів триває четвертий місяць поспіль, що в Нацбанку пов'язують із дозволом купувати безготівкову валюту на 3-місячний депозит обсягом до 100 тис. грн на місяць.

Проте грошові кошти в обігу поза банками (M0) за січень-2023 скоротилися на 3,4%, або на 22,7 млрд грн - до 643,4 млрд грн після зростання на 24,7 млрд грн у грудні.

НБУ також зазначає, що на відміну від незмінної грошової маси грошова база (резервні кошти) у першому місяці цього року збільшилася на 4,7%, або на 37,3 млрд грн - до 829,8 млрд грн, тоді як у грудні її зростання становило 34,2 млрд грн.

Така динаміка пов'язана зі стрибком резервних коштів банків відразу на 47,4%, або на 60 млрд грн - до 186,4 млрд грн після підвищення Нацбанком нормативів обов'язкового резервування за поточними вкладами.

Зросли також на 14,7%, або на 7,2 млрд грн - до 52,3 млрд грн готівка в касах банків.

Водночас банки в січні скоротили вкладення в депозитні сертифікати на 20,1%, або на 91,8 млрд грн, - до 365,6 млрд грн.

Обсяг кредитів після зниження у листопаді на 0,6% та падіння у грудні на 3,9%, або на 39,9 млрд грн, у січні знизився ще на 0,7%, або на 7,2 млрд грн.

При цьому гривневі зменшилися на 5,8 млрд грн, або на 0,8% - до 718,1 млрд грн, тоді як валютні - на 1,4 млрд грн, або на 0,5%, до 264,3 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2022 році грошова маса в Україні після зростання на 12% у 2021 році збільшилася ще на 21%, або на 435,2 млрд грн.

Депозити за минулий рік зросли на 23,6%, або на 350,8 млрд грн, зокрема гривневі - на 19,1%, або на 193,9 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) - на 33,1%, або на 156,9 млрд грн.

Грошова база у 2022 році збільшилася на 19,6% порівняно з 11,2% роком раніше. При цьому кошти в обігу поза банками за рік збільшилися на 14,6%, або на 85,1 млрд грн.

Обсяг кредитів у 2022 році знизився на 3,8%, або на 39,1 млрд грн. При цьому гривневі скоротилися на 13,4 млрд грн, тоді як валютні - на 25,7 млрд грн.

