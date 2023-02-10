Наступний голова Банку Японії Кадзуо Уеда вважає, що поточна політика банку є відповідною. Єна скорочує прибуток

У п'ятницю єна зміцнилася, перш ніж трохи скоротити свій приріст, після того, як Кадзуо Уеда, особа, яка, як повідомляється, обрана наступним керівником Банку Японії (BOJ), заявив, що грошово-кредитна політика центрального банку є відповідною.

Раніше Nikkei повідомляв, що уряд висуне академіка Уеду на головну посаду Банку Японії, що призведе до різкого зростання курсу єни, оскільки ринки передбачають можливе раннє припинення ультрам'якої монетарної політики.

Але в коментарях, опублікованих Nippon TV, Уеда сказав, що нинішня м'яка грошово-кредитна політика центрального банку є доцільною і її слід продовжувати.

Долар раніше впав на 1,2% до 129,8 єни. Наразі його втрати складають 0,5%, і курс становить 130,90 єни.

Євро та фунт стерлінгів впали більш ніж на 1% по відношенню до єни, але наразі впали приблизно на 0,6% до 140,34 єни та 158,53 єни відповідно. Австралійський долар впав на 0,4%.

Банк Японії шокував ринки в грудні, коли підвищив обмеження прибутковості 10-річних державних облігацій до 0,5% з 0,25%, подвоївши діапазон, який він дозволив би вище або нижче свого цільового нуля.

З тих пір поширилися припущення про те, що Банк Японії може скоригувати або скасувати свою політику контролю кривої дохідності, навіть якщо він утримався від будь-яких змін на своєму останньому засіданні.

Заступник керуючого Банку Японії Масайосі Амамія був фаворитом на посаду голови, але Nikkei повідомив, що він відмовився від посади.

«Ринки очікували, що Амамія прийде і продовжить там, де зупинився (поточний керівник Банку Японії Харухіко) Курода», - сказав Саймон Харві, керівник відділу аналізу валютних курсів Monex Europe.

«Відмова Банку Японії від ультрам'якої монетарної політики все ще сильно залежить від того, що станеться під час весняних переговорів щодо заробітної плати, але новий режим може означати, що надм'яка політика не втратить любов», - додав він.

Очікується, що уряд представить парламенту кандидатів 14 лютого.

Джеймс Малкольм, керівник відділу валютної стратегії UBS, сказав, що призначення Уеди слід сприймати як «яструбиний» результат, враховуючи попередню критику Уедою монетарної політики Банку Японії ще в 2016 році.

«Я здивований, що курс долар/ієна вже не становить 129», - сказав Малькольм.

«Можливо, це просто результат того, що люди не знають, хто ці персонажі. Для мене це такий же жахливий результат, як і пан Ямагуті на посаді голови».

Хірохіде Ямагучі, колишній заступник керуючого Банку Японії, також брав участь у боротьбі за вищий пост і раніше активно критикував програму стимулювання Банку Японії.

Індекс долара, який вимірює його по відношенню до шести валют, включаючи ієну, наразі дещо змінився і перебуває на рівні 103,17. Протягом тижня індекс має намір збільшитися на 0,2%, що стане другим поспіль позитивним тижнем індексу, якого він не мав з жовтня.

Фунт залишився на рівні 1,2118 долара після того, як Британії вдалося уникнути технічної рецесії, коли економіка показала нульове зростання в останні три місяці 2022 року.

Курс євро впав на 0,1% до 1,0726 долара, і він буде падати другий тиждень поспіль.

Тим часом норвезька крона зміцнилася як по відношенню до євро, так і по відношенню до долара після того, як рівень базової інфляції в Норвегії підскочив у січні до найвищого рівня за всю історію.

«І Норвегія, і Швеція знаходяться в досить схожому стані, намагаючись приховати внутрішній інфляційний тиск», - сказав Гарві з Monex Europe.

«Це змусить їх підвищити ставки, швидше за все, більше, ніж їм це зручно, і це зараз відбивається на валютних ринках».

У четвер центральний банк Швеції підвищив свою ключову процентну ставку на піввідсоткового пункту до 3% і прогнозує подальше її посилення в найближчі місяці для боротьби з інфляцією та протидією слабкій валюті.