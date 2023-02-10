ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.02.23

"Не потрібно помилятися, Україна й надалі відчуватиме потребу у захисті. У зв'язку з цим ми готові побудувати завод з виробництва Panther також на Україні", - сказав Паппергер. Умовою для цього є, звичайно, закінчення війни та наявність експортного дозволу.