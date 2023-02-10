Долар зростає, оскільки обережні інвестори звертають увагу на дані щодо інфляції

Долар загалом виріс у п'ятницю, оскільки інвестори, як і раніше, уникали ризику напередодні даних щодо інфляції в США наступного тижня, побоюючись уповільнення економічного зростання, а темпи зростання ставки Федерального резерву посилюють настрої.

Індекс долара, який оцінює американську валюту-прихісток по відношенню до шести основних валют, зріс на 0,155% до 103,34, знизившись на 0,24% на попередній сесії. Індекс налаштований на щотижневе зростання, другий позитивний тиждень поспіль і зростання, якого він не мав з жовтня.

Євро впав на 0,15% до 1,072 долара і був налаштований на другий тиждень втрат поспіль, тоді як фунт стерлінгів наразі торгується на рівні 1,2093 долара, знизившись на 0,24% за день до публікації даних ВВП четвертий квартал.

Валютний стратег OCBC Крістофер Вонг сказав, що валютний ринок, ймовірно, торгуватиметься у бічному тренді в п'ятницю через відсутність ключових даних та ораторів Федеральної резервної системи, зосередивши увагу на даних щодо інфляції, які мають бути опубліковані наступного тижня.

«Загалом ФРС проводить калібрування політики... але у найближчій перспективі є обережність, враховуючи нещодавні виступи ФРС і те, що тенденція до дезінфляції може бути нерівною».

Тим часом єна ослабла на 0,12% до 131,74 доларів за долар. Уряд Японії планує подати до парламенту 14 лютого нового кандидата на посаду керуючого Банку Японії та двох кандидатур у заступники керуючого, повідомило агентство Reuters у четвер.

Оптові ціни в країні в січні зросли на 9,5% порівняно з минулим роком, згідно з даними, опублікованими в п'ятницю, що додало зростаючих ознак інфляційної напруженості, що може змусити центральний банк поступово згортати масштабну програму стимулювання.

Австралійський долар упав на 0,20% до 0,692 долара, а ківі впав на 0,24% до долара США до 0,631 долара.

Минулого тижня ФРС підвищила процентні ставки на 25 базисних пунктів і заявила, що спостерігає ознаки дезінфляції, але приголомшливий звіт про зайнятість стривожив інвесторів, оскільки вони побоювалися, що політики можуть довше зберігати яструбину позицію.

Голова ФРС Пауелл у своєму виступі цього тижня підтвердив свою впевненість у тому, що дезінфляція йде повним ходом.

Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін у четвер заявив, що жорстка грошово-кредитна політика «недвозначно» уповільнює економіку США, дозволяючи ФРС діяти «обдуманіше» за будь-якого подальшого підвищення процентної ставки.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася на 1,6 базисних пунктів до 3,667%, що неподалік місячного максимуму в 3,692%, досягнутого в середу.

Частина кривої прибутковості казначейських облігацій США, що уважно відстежується, вимірює розрив між прибутковістю двох- і 10-річних казначейських облігацій, що розглядається як індикатор економічних очікувань, перебувала на рівні -82,5 базисних пункту, змінившись до -88 базисних пунктів. Максимум за два місяці.

Глибока інверсія в цій частині кривої прибутковості вказує на побоювання з приводу рецесії, що насувається.

У центрі уваги будуть дані про індекс споживчих цін США наступного тижня, оскільки інвестори оцінюють, чи має місце дезінфляція.

"Ринок став більш залежним від даних після вражаючого звіту про зайнятість у США минулої п'ятниці", - сказав старший валютний стратег DBS Філіп Ві.

ФРС дала зрозуміти, що нові сюрпризи у звіті про інфляцію та зайнятість перед наступним засіданням у березні можуть призвести до того, що центральний банк підніме прогноз процентної ставки на цей рік вище 5,1%, який він прогнозував у грудні, сказав Ві.

"Оскільки ФРС, можливо, приєднається до інших центральних банків у проведенні додаткових підвищень, це зрівняло ігрове поле для долара цього місяця", - сказав Ві.