Американські біржі закрилися падінням на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій після аукціону

Американські фондові індекси в четвер завершили торги зниженням, стерши раніше досягнуті результати, оскільки доходність казначейських облігацій зросла після того, як аукціон з продажу 30-річних облігацій пройшов невдало і затьмарив високі доходи таких корпоративних гігантів, як Disney та PepsiCo.

"Фондовий ринок розпочав сьогоднішню сесію з виразним бугаєвим ухилом, але потім прибутковість казначейських облігацій зросла, і це дещо збило позитивний ринок сьогодні", - сказав Джейсон Уер, головний інвестиційний директор Albion Financial Group у Солт-Лейк-Сіті. Він сказав, що інвестори також все ще перетравлюють нещодавні коментарі представників ФРС.

Прибутковість за 30-річними облігаціями США зросла після того, як Міністерство фінансів виявило слабкий попит на продаж на 21 мільярд доларів, остаточний продаж купонної пропозиції на 96 мільярдів доларів цього тижня. У записці для клієнтів Джефріс сказав, що "заявка на покупку не відбулася".

Індекс Dow Jones Industrial Average у четвер впав на 249,13 пункту, або 0,73%, до 33 699,88 пунктів, S&P 500 - на 36,36 пунктів, або 0,88%, до 4081,5 пунктів, а Nasdaq Composite - на 120,94 пунктів, або 1,02%, до 11 789,58 пунктів.

Обсяг на біржах США становив 11,49 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,93 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

"Оскільки прибутковість казначейських облігацій вища, вони стають законною альтернативою акціям", - сказав Майкл Розен, головний інвестиційний директор Angeles Investments.

Три основні індекси Уолл-Стріт відкрилися зростанням у четвер після того, як дані показали, що первинні заявки на допомогу з безробіття зросли на 13 000 до 196 000 з урахуванням сезонних коливань минулого тижня, що вище за прогноз у 190 000 заявок.

Дані попередньо послабили побоювання щодо шляху підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи після того, як сильний звіт про зайнятість за січень вразив ринки минулого тижня.

Пригнічуючи індекси S&P 500 та Nasdaq, Alphabet Inc збільшила втрати порівняно з попередньою сесією, впавши на 4,7%. Усі 11 секторів S&P 500 показали збитки.

Новий чат-бот материнської компанії Google у середу поділився недостовірною інформацією, викликавши побоювання, що він здає позиції конкуренту Microsoft Corp.

Disney Co перевершила оцінки доходів та оголосила про скорочення робочих місць, спонукавши інвестора-активіста Нельсона Пельца припинити свої пошуки місця у раді директорів. Проте папери впали на 1,27%.

Акції Salesforce Inc подорожчали на 2,38% на повідомленнях про те, що хедж-фонд Third Point LLC володіє часткою в компанії.

Акції розпочали рік оптимістично, сподіваючись, що ФРС відмовиться від своєї яструбиної риторики і приведе економіку до м'якої посадки.

Трейдери роблять ставку на те, що ФРС підвищить базову ставку до піку в 5,1% у липні, переважно відповідно до прогнозів чиновників ФРС.

Акції PepsiCo Inc зросли на 0,95%, оскільки виробник закусок і напоїв повідомив про кращі, ніж очікувалося, результати, тоді як виробник ліків AbbVie Inc додав 2,82% після того, як перевершив очікування на прибуток у четвертому кварталі.

Акції Tapestry Inc зросли на 3,47% завдяки сильним прогнозом річного прибутку.

За даними Refinitiv, більше половини компаній S&P 500 вже звітували про квартальний прибуток, і 69% з них перевершили оцінки.

Акції Cardiovascular Systems Inc зросли на 48,38% після того, як Abbott Laboratories заявила, що придбає виробника медичного обладнання за 837,6 млн доларів. Abbott упала на 1,93%.

Випусків, що падали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 2,74 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,37 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 75 нових максимумів та 57 нових мінімумів.