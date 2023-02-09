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Оператор біткоїн-банкоматів Coin Cloud подав заяву про банкрутство

17:50 09.02.2023 |

Фінанси

Оператор біткоїн-банкоматів Coin Cloud подав заяву про банкрутство

 

Coin Cloud, яка управляє понад 4000 біткоїн-АТМ у США та Бразилії, подала заяву про банкрутство.

Зобов'язання компанії, що базується в Лас-Вегасі, перед приблизно 10 000 контрагентами оцінюються в діапазоні $100-500 млн.

Найбільший кредитор Coin Cloud - Genesis Global Trading, що надав незабезпечену позику на суму $100 млн. Підрозділ Digital Currency Group восени розглядав можливість інвестування в оператора АТМ, згідно з Bloomberg.


Оператор біткоїн-банкоматів Coin Cloud подав заяву про банкрутство

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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