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Оператор біткоїн-банкоматів Coin Cloud подав заяву про банкрутство
17:50 09.02.2023 |
Coin Cloud, яка управляє понад 4000 біткоїн-АТМ у США та Бразилії, подала заяву про банкрутство.
Зобов'язання компанії, що базується в Лас-Вегасі, перед приблизно 10 000 контрагентами оцінюються в діапазоні $100-500 млн.
Найбільший кредитор Coin Cloud - Genesis Global Trading, що надав незабезпечену позику на суму $100 млн. Підрозділ Digital Currency Group восени розглядав можливість інвестування в оператора АТМ, згідно з Bloomberg.
За матеріалами:
forklog.com.ua
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