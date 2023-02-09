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LocalBitcoins оголосила про закриття після 10 років роботи
17:42 09.02.2023 |
Криптовалютна P2P-платформа LocalBitcoins припиняє роботу на тлі долготривалої криптозими.
Усіх клієнтів закликали вивести кошти. Зробити це вони зможуть протягом наступних 12 місяців. Втім, користувачів закликали зробити це якомога швидше.
Нові реєстрації на платформі призупинені вже від сьогодні, 9 лютого. Торгівлю на LocalBitcoins зупинять 16 лютого.
«Після 17 лютого 2023 року клієнти LocalBitcoins зможуть увійти [на сервіс] лише для того, щоб вивести свої біткоїни», - зазначається в повідомленні.
LocalBitcoins є одною з найстаріших криптовалютних платформ. З 1 вересня 2019 року компанія ввела жорсткіші KYC/AML-правила на тлі чого зазнала відтоку клієнтів.
Нагадаємо, LocalBitcoins увійшла до трійки найбільших контрагентів, що відправляли кошти на криптовалютну платформу Bitzlato. Інфраструктуру останньої нещодавно вимкнули правоохоронці, а її керівництво затримали Європол і представники влади США.
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