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Через «Дію» придбали вже більше 350 тисяч військових облігацій, – Мінцифри
Через застосунок "Дія" придбали вже понад 350 тис. військових облігацій на майже 350 млн грн для державного бюджету.
Кожна гривня з облігації йде на заробітну плату військовим, лікарям, вчителям та зміцнення економіки країни, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Держава має стабільно працювати, поки наші захисники і захисники готуються до звільнення тимчасово окупованих територій", - зазначив він.
Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія".
Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає.
Водночас можна обрати термін облігації - на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".
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