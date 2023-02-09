Курс шведської крони зростає завдяки прогнозу центрального банку щодо подальшого зростання та падінню курсу долара

Шведська крона зросла в четвер після того, як центральний банк країни підвищив процентні ставки та прогнозував подальше посилення, тоді як долар ослаб проти більшості інших валют разом із позитивними настроями на ринках.

Наразі долар знизився на 1,4% проти крони до 10,45 крон, а євро впала на 1,16% до 11,21 після того, як Riksbank підвищив свою процентну ставку на 50 базисних пунктів до 3% і прогнозує подальше підвищення навесні.

«З перших вражень, він (Ріксбанк) скерував ринки до вищої кінцевої ставки, заявив, що бажано мати сильнішу шведську крону і прискорив свою програму кількісного посилення», - сказав Саймон Харві, керівник відділу аналізу валютних курсів Monex Europe.

«Все це дуже позитивно для шведської крони, але навряд чи це сильно змінить ситуацію, якщо зустрінеться з відповідним яструбиним ЄЦБ».

Шведська валюта перебуває під тиском, досягнувши найнижчого рівня з 2009 року щодо євро на початку цього тижня, оскільки ринки припускають, що центральний банк буде підвищувати ставки менш агресивно, ніж Європейський центральний банк через внутрішні економічні умови.

З іншого боку, євро піднявся на 0,47% до 1,076 долара, здебільшого враховуючи дані про інфляцію в Німеччині, які виявилися трохи нижчими за очікування, тоді як фунт зріс на 0,46% до 1,2132 долара, оскільки трейдери, зосереджені на Британії, очікують зауважень до законодавців від голови Банку Англії Ендрю Бейлі.

Австралійський долар, який часто розглядається як показник настрою, зріс на 0,77% до 0,6977 долара, оскільки надійна американська валюта впала відповідно до зростання акцій та інших так званих активів, які сприяють високим доходам компаній.

Долар також знизився на 0,4% щодо японської єни.

Ринки також перетравлюють серію зауважень керівників Федеральної резервної системи щодо планів стосовно процентних ставок у США після того, як у п'ятницю були оприлюднені кращі, ніж очікувалося, дані про робочі місця та напередодні даних про інфляцію, які слідкують за наступним тижнем.

Ф'ючерсний ринок показує, що трейдери очікують, що ставка ФРС досягне максимуму трохи вище 5,1% до липня, а потім впаде до кінця року до 4,8%.

Перехід федеральної ставки від 5% до 5,25% «здається дуже розумним поглядом на те, що нам потрібно буде зробити цього року, щоб зменшити дисбаланс попиту та пропозиції», - сказав президент ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс на Подія Wall Street Journal.

Коментарі Вільямса послідували за тим, як голова Джером Пауелл дотримувався свого прогнозу процентної ставки у вівторок, коли він повторив, що триває процес «дезинфляції».

«З одного боку, коментарі Пауелла в Економічному клубі Вашингтона напередодні ввечері були менш агресивними, але з іншого боку, посадові особи ФРС, такі як Вільямс (і губернатор ФРС) Ліза Кук, скористалися нагодою, щоб підсилити агресивну риторику», - сказав OCBC. валютний стратег Крістофер Вонг.