ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.02.23

"Прем'єр-міністр доручив міністру оборони дослідити, які літаки ми могли б надати, але, щоб було зрозуміло, це довгострокове рішення, а не короткострокова допомога, яка зараз найбільше потрібна Україні", - сказав речник прем'єра.