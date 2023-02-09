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Долар закляк, оскільки трейдери оцінюють прогноз ФРС перед CPI
08:40 09.02.2023 |
Долар США коливався біля середини останніх діапазонів проти основних валют у четвер, оскільки інвестори перетравлювали коментарі низки чиновників Федеральної резервної системи, тоді як наступного тижня очікуються важливі дані про споживчу інфляцію.
Тим часом австралійський долар, чутливий до ризику, зріс на тлі зростання ф'ючерсів на акції США та більш агресивного Резервного банку. Новозеландський долар також підвищився.
Перехід ставки за федеральними фондами в діапазоні від 5,00% до 5,25% «здається дуже розумним поглядом на те, що нам потрібно буде зробити цього року, щоб знизити дисбаланс попиту та пропозиції», - заявив президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс на заході Wall Street Journal.
Коментарі Вільямса пішли за тим, як голова Джером Пауелл дотримувався свого прогнозу процентної ставки у вівторок, коли він повторив, що процес «дезінфляції» триває повним ходом.
Індекс долара, який вимірює валюту США по відношенню до шести конкурентів, впав на 0,13% до 103,32, відірвавшись від місячного максимуму 103,96, якого він досяг у вівторок на піку ралі після сильнішого, ніж очікувалося, звіту про зайнятість в п'ятницю. У той же час рівень 103 весь тиждень забезпечували тверду підлогу.
Дані щодо зайнятості спочатку викликали очікування, що ФРС може повернутися до агресивної грошово-кредитної політики, але Пауелл у своєму виступі не схилявся до цього.
Інвестори уважно стежитимуть за даними щодо інфляції споживчих цін у вівторок, щоб отримати додаткові відомості про перспективи політики.
Валютний стратег OCBC Крістофер Вонг сказав, що темпи відновлення долара демонструють попередні ознаки уповільнення, але валюта все ще певною мірою підтримується пропозиціями ФРС щодо продовження підвищення ставок.
"З одного боку, коментарі Пауелла в Економічному клубі Вашингтона напередодні ввечері були менш яструбиними, але, з іншого боку, чиновники ФРС, такі як Вільямс (і голова ФРС) Ліза Кук, скористалися можливістю, щоб розгорнути яструбину риторику", - сказав Вонг.
Ринкове ціноутворення передбачає, що ставка за фондами ФРС досягне піку трохи вище за 5,1% до липня, а потім знизиться до кінця року до 4,8%.
Євро зріс на 0,18% до 1,07325 долара, відірвавшись від місячного мінімуму в 1,067 долара, якого він торкнувся у вівторок, оскільки він продовжував знаходити підтримку в яструбиних коментарях двох німецьких чиновників із Європейського центрального банку (ЄЦБ) у середу.
"З моєї сьогоднішньої точки зору нам необхідне подальше значне підвищення ставок", - заявив голова центрального банку Німеччини Йоахім Нагель газеті Boersen-Zeitung у вівторок.
Його колега Ізабель Шнабель сказала, що ще не зрозуміло, чи спричинить підвищення ставок ЄЦБ до 2% інфляції.
Японська єна не змінилася на рівні 131,455 за долар, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався з підвищенням на 0,1% до 1,2087 долара.
Австралійський долар зріс на 0,49% до 0,6958 долара, тоді як ківі зріс на 0,66%
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