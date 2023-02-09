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Золото падає, оскільки ринки переоцінюють прогноз підвищення ставок
08:01 09.02.2023 |
Ціни на золото трохи впали в четвер, оскільки трейдери оцінили негативні сигнали щодо монетарної політики від Федерального резерву, тоді як ціни на мідь ще більше знизилися на тлі зростаючої невизначеності щодо потенційної глобальної рецесії.
Цього тижня низка чиновників ФРС говорили про монетарну політику, і всі вони підвищували перспективу подальшого підвищення процентних ставок. Хоча голова ФРС Джером Пауелл відзначив нещодавній прогрес у боротьбі з інфляцією, він попередив, що сильний ринок праці та стійка інфляція можуть призвести до нових підвищення ставок.
Це підтримали голова ФРС Крістофер Уоллер та президент ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс, які також заявили, що очікування ринку щодо ще двох підвищень ставок були «розумними».
Перспектива вищих процентних ставок у США погана для неприбуткових активів, таких як золото, враховуючи, що це підвищує альтернативні витрати на утримання таких активів.
Спотове золото впало на 0,1% до 1874,13 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,3% до 1886,05 доларів за унцію до 19:30 за східним часом (00:30 за Гринвічем). Незважаючи на те, що ціни на металеві злитки торгувалися дещо вище протягом тижня, вони також зазнавали значних втрат порівняно з попереднім тижнем після того, як дані показали неочікувану стійкість ринку праці в США.
Такий сценарій дає ФРС достатньо можливостей, щоб продовжувати підвищувати процентні ставки, що негативно впливає на ринки золота та металу в цілому.
Зараз у центрі уваги дані про інфляцію індексу споживчих цін у США за січень, які мають бути опубліковані наступного тижня. Хоча очікується, що показники покажуть подальше пом'якшення інфляції, тиск на ціни все ще залишатиметься відносно високим.
Подешевшали й інші дорогоцінні метали. Ф'ючерси на платину впали на 0,3%, а ф'ючерси на срібло впали на 0,6%.
Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в четвер, продовжуючи стрімке зниження, відзначене на попередній сесії.
Ф'ючерси на високоякісну мідь впали на 0,1% до $4,0435 за фунт після падіння на 0,9% на попередній сесії.
У той час як очікується, що попит у головному імпортері міді Китаї цього року підвищиться, трейдери почали продавати червоний метал через занепокоєння щодо потенційної рецесії в решті світу.
Ринки побоюються, що підвищення процентних ставок вплине на економічну активність у найближчі місяці, оскільки останні дані вже свідчать про уповільнення глобальної виробничої активності.
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