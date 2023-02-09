Американські індекси впали після нещодавнього сильного зростання, акції Alphabet зазнають втрат

Американські фондові біржі закінчилися падінням у середу, нівелюючи більшу частину сильного зростання попередньої сесії, причому акції, орієнтовані на технології, лідирували в зсуві.

Alphabet Inc найбільше перешкоджала індексам S&P 500 і Nasdaq. Її акції впали на 7,7% після того, як її новий чат-бот Bard надав неправильну відповідь в онлайн-рекламі.

Додатково до обережного настрою представники Федеральної резервної системи в середу заявили, що очікується подальше підвищення процентних ставок, оскільки центральний банк США продовжує намагатися контролювати інфляцію. Однак ніхто не натякнув, що сильний звіт про робочі місця в січні може спонукати до більш агресивних політичних дій.

Керівник ФРС Крістофер Воллер заявив, що інфляція, схоже, продовжить сповільнюватися цього року, але боротьба Центробанку США за досягнення цільового рівня в 2% «може бути довгою», оскільки монетарна політика буде жорсткішою довше, ніж очікувалося.

Акції зросли у вівторок після сесії голови ФРС Джерома Пауелл перед Вашингтонським економічним клубом, де він сказав, що процентні ставки, можливо, доведеться підвищити, вище ніж очікувалося, якщо економіка США залишиться сильною, але сказав, що відчуває, що триває процес «дезинфляції».

«Після такї демонстрації та переходу до оцінки, безумовно, у багатшому таборі, вам потрібно мати більше доказів, щоб підтримувати зростання ринку», - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

На сьогоднішній день Nasdaq продовжує рости приблизно на 14% за рік.

Dow Jones Industrial Average впав на 207,68 пункту, або 0,61%, до 33949,01, S&P 500 втратив 46,14 пункту, або 1,11%, до 4117,86, а Nasdaq Composite впав на 203,27 пункту, або 1,68%, до 11910,52.

Усі основні сектори S&P 500 завершили день падінням, при цьому послуги зв'язку впали на 4,1%, а ціни на технології - на 1,3%. Комунальні послуги втратили 1,7%.

Інвестори були стурбовані тим, наскільки агресивними можуть бути дії ФРС цього року після напрочуд міцного звіту про робочі місця в США в п'ятницю.

Вони також були стурбовані неоднозначними звітами з прибутків американських компаній. Згідно з даними IBES від Refinitiv, з огляду на результати більш ніж половини компаній S&P 500, у четвертому кварталі 2022 року очікується, що прибуток знизиться порівняно з попереднім роком.

Після оприлюднення квартальних результатів акції розважальної компанії Walt Disney зросли на 1,6%. Акції завершили чергову сесію зростанням на 0,1%.

Інвестори також перетравлювали коментарі з виступу президента Джо Байдена про стан країни у вівторок увечері, коли він підтримав заклики оподатковувати викуп корпоративних акцій.

CVS Health Corp завершила сесію зростанням на 3,5% після пропозиції про викуп Oak Street Health Inc за 9,5 мільярдів доларів. Акції Oak Street Health зросли на 4,6%.

Обсяг на біржах США становив 10,62 мільярда акцій у порівнянні з 11,93 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На NYSE випуски, що знижуються, перевищують кількість тих, що просуваються, у співвідношенні 2,07 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,21 до 1 сприяло зниженню.

Індекс S&P 500 зафіксував 11 нових 52-тижневих максимумів і два нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 81 новий максимум і 35 нових мінімумів.