ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.02.23

"Цих танків до літа буде 20-25, до кінця року - близько 80, і протягом 2024 року - понад 100 танків Leopard 1. Це мінімум - три батальйони, включаючи матеріали, які потрібно буде докупити, запасні частини, амуніцію та навчання", - зазначив Олексій Резніков.