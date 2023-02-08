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АНАЛІТИКА

Обсяг непрацюючих кредитів виріс за рік до 432 мільярдів, – Нацбанк

13:07 08.02.2023 |

Фінанси

 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на початку минулого року. Обсяг непрацюючих кредитів зріс за рік на 87 млрд грн до 432 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну переломило сталу тенденцію поступового скорочення частки непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках, яке тривало з 2018 року: за цей час обсяг NPL зменшився на майже 300 млрд грн, частка в кредитному портфелі скоротилася з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнування активів та заставного майна, втрата доходів та погіршення платоспроможності позичальників унаслідок війни знижують їх спроможність обслуговувати кредити, погіршують якість кредитних портфелів банків та зумовлюють збільшення відрахувань у резерви.

Банки вже визнали значні кредитні втрати - від початку повномасштабної війни обсяги відрахування в резерви під кредити перевищили 100 млрд грн і становлять понад 12% кредитного портфеля, які банки мали наприкінці лютого 2022 року.

Потенційні втрати кредитного портфеля внаслідок війни, економічної кризи та енергетичного терору країни-агресора можуть сягнути 30%.

Коефіцієнт покриття NPL (відношення усіх резервів під збитки за кредитами до NPL) становив на кінець 2022 року 95%.

"Визнання справжньої якості активів триватиме, тож обсяги NPL надалі зростатимуть. Ми очікуємо від банків виваженого підходу до оцінки кредитного ризику, особливо стосовно позичальників, які втратили доходи і не мають можливості відновити обслуговування кредитів.

Банки мають проводити гнучкі реструктуризації для позичальників, що мають перспективи відновлення бізнесу, а також належно оцінювати вартість заставного майна, своєчасно визнаючи втрату доступу до майна, його пошкодження або знищення", - наголосила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова,.

До того ж Нацбанк проведе у 2023 році оцінку якості активів, щоб переконатися в коректності підходів банків до оцінки кредитного ризику.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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