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Обсяг непрацюючих кредитів виріс за рік до 432 мільярдів, – Нацбанк
13:07 08.02.2023 |
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на початку минулого року. Обсяг непрацюючих кредитів зріс за рік на 87 млрд грн до 432 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
"Повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну переломило сталу тенденцію поступового скорочення частки непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках, яке тривало з 2018 року: за цей час обсяг NPL зменшився на майже 300 млрд грн, частка в кредитному портфелі скоротилася з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що руйнування активів та заставного майна, втрата доходів та погіршення платоспроможності позичальників унаслідок війни знижують їх спроможність обслуговувати кредити, погіршують якість кредитних портфелів банків та зумовлюють збільшення відрахувань у резерви.
Банки вже визнали значні кредитні втрати - від початку повномасштабної війни обсяги відрахування в резерви під кредити перевищили 100 млрд грн і становлять понад 12% кредитного портфеля, які банки мали наприкінці лютого 2022 року.
Потенційні втрати кредитного портфеля внаслідок війни, економічної кризи та енергетичного терору країни-агресора можуть сягнути 30%.
Коефіцієнт покриття NPL (відношення усіх резервів під збитки за кредитами до NPL) становив на кінець 2022 року 95%.
"Визнання справжньої якості активів триватиме, тож обсяги NPL надалі зростатимуть. Ми очікуємо від банків виваженого підходу до оцінки кредитного ризику, особливо стосовно позичальників, які втратили доходи і не мають можливості відновити обслуговування кредитів.
Банки мають проводити гнучкі реструктуризації для позичальників, що мають перспективи відновлення бізнесу, а також належно оцінювати вартість заставного майна, своєчасно визнаючи втрату доступу до майна, його пошкодження або знищення", - наголосила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова,.
До того ж Нацбанк проведе у 2023 році оцінку якості активів, щоб переконатися в коректності підходів банків до оцінки кредитного ризику.
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