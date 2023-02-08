Азійські фондові біржі зростають, оскільки Пауелл хизується дезінфляцією, Nikkei постраждав від слабких прибутків

Більшість азіатських фондових ринків виросли в середу після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл під час недавньої промови висловився менш агресивно, ніж побоювалися, тоді як японський Nikkei відставав через низку слабких прибутків.

Технологічні біржі спостерігали за нічним зростанням на Волл-стріт, причому південнокорейський KOSPI, тайванський зважений індекс і гонконгський Hang Seng зросли від 0,4% до 1,3%.

У довгоочікуваній промові у вівторок Пауелл повторив, що США переживають дезинфляцію після низки різких підвищення процентних ставок до 2022 року. Але він також попередив, що міцність ринку праці та стійка інфляція можуть спровокувати подальше підвищення процентних ставок цього року.

Тим не менш, ринки сприйняли його промову як сигнал про те, що цикл підвищення ставок ФРС зрештою послабиться цього року. Долар впав за одну ніч, як і дохідність казначейських облігацій США.

Але японський індекс Nikkei 225 відстав від аналогів у середу, втративши 0,4% після невтішних результатів Nintendo Co Ltd, Softbank Group Corp і Sharp Corp. Ці три акції впали на 5,9%-11,2% після несподіваного зниження квартальних прибутків.

Дані в середу також показали, що профіцит поточного рахунку Японії різко скоротився в грудні через постійний торговий дефіцит і ослаблену ієну. Читання в поєднанні з низькими доходами викликало занепокоєння щодо уповільнення економічного зростання в країні.

Більш широкі азіатські акції підвищилися, причому ризиковані акції Південно-Східної Азії були одними з найкращих за день. Акції Філіппін підскочили більш ніж на 1% і показали найкращі результати в регіоні.

Але регіональні ринки були вражені гіршим, ніж очікувалося, звітом про робочі місця в США минулого тижня, що дає ФРС достатньо економічного простору для продовження підвищення процентних ставок. Вищі ставки в США негативно впливають на азіатські ринки, оскільки пригнічують приплив іноземного капіталу в регіон.

Китайські акції були пригнічені, оскільки ринки чекали даних про інфляцію за січень, які повинні бути опубліковані пізніше цього тижня. Очікується, що дані проллють більше світла на потенційне економічне відновлення після того, як на початку цього року країна пом'якшила більшість заходів проти COVID.

Індійські акції виросли, а індекси BSE Sensex 30 і Nifty 50 додали 0,3% і 0,6% відповідно в очікуванні засідання Резервного банку Індії. Очікується, що центральний банк підвищить ставки на 25 базисних пунктів і оголосить про призупинення циклу підвищення ставок, враховуючи останній спад інфляції.

Акції компаній, що підпорядковуються обложеному конгломерату Adani Group, продовжили відновлення на другу сесію поспіль після того, як група заявила, що почне скорочувати рівень свого боргу.

Adani Enterprises Ltd, флагманська компанія групи, підскочила на 10%.