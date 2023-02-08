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Золото стабільне після двох днів зростання, мідь зростає на китайських ставках
08:08 08.02.2023 |
Ціни на золото стабілізувалися в середу після дещо неоднозначних сигналів щодо грошово-кредитної політики від Федерального резерву, тоді як ціни на мідь зміцнилися після сильного ралі, оскільки ринки зробили ставку на відновлення попиту в основному імпортері Китаї.
Жовтий метал відзначив два дні поспіль невеликий приріст, оскільки він відновився від майже місячного мінімуму, досягнутого минулого тижня.
У вівторок золото пережило нестабільну сесію після того, як голова ФРС Джером Пауелл повторив, що центральному банку може знадобитися ще більше підвищити процентні ставки через сильний ринок праці та високу інфляцію.
Але Пауелл також визнав, що «дезинфляція» почалася, і що потрібно терпіння, щоб дозволити цінам охолонути. Ринки сприйняли це як доказ того, що було досягнуто певного прогресу в боротьбі з інфляцією, яка тиснула на долар і спричинила зростання золота у вівторок.
Спотове золото не змінилося на рівні 1873,65 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото піднялися на 0,1% до 1886,00 доларів за унцію до 19:27 за східним часом (00:27 за Гринвічем).
Минулого тижня жовтий метал різко впав з останніх максимумів після того, як дані показали, що кількість заробітних плат у несільськогосподарському секторі США в січні була набагато вищою, ніж очікувалося. Ці показники вразили фінансові ринки побоюваннями, що цього року ФРС може підвищити процентні ставки більше, ніж очікувалося.
Але прогноз щодо золота на рік залишається позитивним, оскільки трейдери оцінюють можливу зміну агресивної позиції ФРС у міру охолодження економічного зростання в США. Очікується також, що потенційна рецесія підвищить попит на жовтий метал.
Інші дорогоцінні метали подорожчали в середу. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до 982,90 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло зросли на 0,4% до 22,275 доларів за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь стабілізувалися після різкого стрибка у вівторок на тлі відновлення оптимізму щодо відновлення економіки в Китаї, найбільшому в світі імпортері міді.
Ф'ючерси на високоякісну мідь дещо зросли до $4,0708 за фунт після стрибка майже на 1% на попередній сесії. Червоний метал також перервав чотириденну серію програшів у вівторок.
Здається, оптимізм щодо Китаю вилився з нафтових ринків після того, як Міжнародне енергетичне агентство спрогнозувало значне відновлення китайського попиту на нафту цього року. Прогноз є хорошим передвісником для попиту на товари в країні після того, як на початку цього року було пом'якшено більшість заходів щодо запобігання COVID-19.
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