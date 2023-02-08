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Американські індекси зросли, але торгівля була нестабільна, оскільки інвестори перетравлюють коментарі Пауелла
08:01 08.02.2023 |
У вівторок американські фондові біржі піднялися до переконливо високого рівня, але торгівля була нестабільною, оскільки інвестори перетравлювали коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелл про те, скільки часу може знадобитися центральному банку для приборкання інфляції.
Пауелл сказав, що 2023 рік має стати роком «значного зниження інфляції».
Його коментарі відновили надії інвесторів на менш агресивну монетарну політику, які похитнулися після сильного звіту про робочі місця в США минулої п'ятниці. «Ми не очікували, що він буде таким сильним», - сказав Пауелл у Вашингтонському економічному клубі, маючи на увазі звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі за січень, але це «показує, чому ми вважаємо, що це буде процес, який займе досить багато часу»."
«Пауелл сподівається, що їм не доведеться скорочувати ставки, але це є хороший шлях, яким вони досягають того, що їм потрібно», - сказав Шон Круз, головний торговий стратег TD Ameritrade.
Основні індекси Уолл-стріт сильно коливалися під час і після зауважень Пауелл, і аналітики стверджують, що волатильність навряд чи скоро зменшиться.
«Поки ми не побачимо послаблення та рівня інфляції в економіці та в усьому світі, буде важко рішуче підштовхнути ринки догори», - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор BMO Family Office.
Технологічний індекс Nasdaq підвищився завдяки новинам Microsoft Corp, і S&P 500 також отримав поштовх. Акції компанії зросли на 1,29% після того, як вона представила інтеграцію ChatGPT, чат-бота від OpenAI, у свої продукти.
Після коментарів Пауелла Morgan Stanley заявила, що додала 25 базисних пунктів до свого прогнозу на травневу нараду з політики, але продовжує очікувати перше зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні 2023 року.
Минулого тижня ФРС підвищила процентні ставки на 25 базисних пунктів, і зараз ринки оцінюють максимальну ставку вище 5% після сильних даних про робочі місця в п'ятницю.
Котирування акцій Baidu Inc., зареєстровані в США, злетіли на 12,18%, оскільки китайська пошукова система заявила, що в березні завершить тестування свого проекту в стилі ChatGPT «Ernie Bot».
Більшість секторів індексу S&P 500 завершилися підвищенням. Енергетичний сектор найбільше виграв, оскільки ціни на нафту зросли більш ніж на 3% завдяки зауваженням Пауелл. Сектори технологій і комунікаційних послуг також були одними з найбільших приростів.
Акції Boeing Inc підвищилися на 3,84% після того, як американський виробник літаків підтвердив, що планує скоротити близько 2000 робочих місць.
Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 265,67 пункту, або 0,78%, до 34 156,69, S&P 500 підвищився на 52,92 пункту, або 1,29%, до 4 164, а Nasdaq Composite додав 226,34 пункту, або 1,9%, до 12 113,79.
Обсяг на біржах США склав 11,98 мільярда акцій, що відповідає повній сесії за останні 20 торгових днів.
У понеділок американські фондові індекси були пригнічені думками про те, що ставки залишатимуться вищими довше. Тим не менш, усі три основні середні показники у 2023 році залишаються в плюсі, а Nasdaq додав більше ніж на 15% завдяки пожвавленню акцій, що стрімко зростають.
За даними Refinitiv, на даний момент більше половини компаній в S&P 500 повідомили про квартальний прибуток, причому 69,1% з них перевершили очікування. Тим не менш, аналітики очікують, що прибутки в четвертому кварталі впадуть на 3,1%.
DuPont De Nemours Inc підскочила на 7,50% через квартальний прибуток, що перевищує очікування, що підтримано вищими цінами на її продукцію.
Bed Bath & Beyond впав майже на 50%, оскільки роздрібний продавець товарів для дому намагався залучити 1 мільярд доларів у останніх спробах уникнути банкрутства. Компанія завершила розміщення акцій після закриття торгів.
На NYSE випуски, що просуваються, перевищили кількість випусків, що падають, у співвідношенні 1,68 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,42 до 1 віддало перевагу тим, хто просувається.
S&P 500 опублікував 5 нових 52-тижневих максимумів і 2 нові мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 90 нових максимумів і 31 новий мінімум.
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