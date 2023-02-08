Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України в січні зросли на 5% - до $29,9 млрд

21:36 07.02.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2023 року, за попередніми даними, становили $29,922 млрд, що на 5%, або на $1,4 млрд більше, порівняно з січнем 2023 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ із продажу валюти для підтримки фіксованого курсу.

"На 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $29 млрд 921,8 млн. У січні вони зросли на 5% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, які компенсували чистий продаж валюти Національним банком для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає регулятор, у січні на динаміку міжнародних резервів вплинули операції з управління держборгом. Зокрема, валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ становили $4,328 млрд, зокрема від ЄС - $356 млн, від США через трастовий фонд Світового банку - $1 млрд, а від розміщення ОВДП - $71,6 млн.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення держборгу в інвалюті становив $65 млн, зокрема $59 млн направлено на погашення боргу перед міжнародними кредиторами, $5 млн - на обслуговування ОВДП.

На міжнародні резерви також вплинули операції НБУ на міжбанку. Зокрема, продаж їм на валютному ринку $3,09 млрд і купівля в резерви $28,5 млн, за рахунок чого сальдо інтервенцій було негативним і становило $3,061 млрд.

Крім того, на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів у бік збільшення на $225,7 млн.

За інформацією НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту, що є достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду та Національного банку.

Як повідомлялося, на початок 2023 року міжнародні резерви України становили $28,491 млрд, чисті міжнародні резерви (ЧМР) - $18,318 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1485
  0,2560
 0,65

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6597  0,03 0,06 40,3648  0,01 0,01
EUR 42,2661  0,11 0,27 43,3916  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес