Міжнародні резерви України в січні зросли на 5% - до $29,9 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2023 року, за попередніми даними, становили $29,922 млрд, що на 5%, або на $1,4 млрд більше, порівняно з січнем 2023 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ із продажу валюти для підтримки фіксованого курсу.

"На 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $29 млрд 921,8 млн. У січні вони зросли на 5% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, які компенсували чистий продаж валюти Національним банком для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає регулятор, у січні на динаміку міжнародних резервів вплинули операції з управління держборгом. Зокрема, валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ становили $4,328 млрд, зокрема від ЄС - $356 млн, від США через трастовий фонд Світового банку - $1 млрд, а від розміщення ОВДП - $71,6 млн.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення держборгу в інвалюті становив $65 млн, зокрема $59 млн направлено на погашення боргу перед міжнародними кредиторами, $5 млн - на обслуговування ОВДП.

На міжнародні резерви також вплинули операції НБУ на міжбанку. Зокрема, продаж їм на валютному ринку $3,09 млрд і купівля в резерви $28,5 млн, за рахунок чого сальдо інтервенцій було негативним і становило $3,061 млрд.

Крім того, на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів у бік збільшення на $225,7 млн.

За інформацією НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту, що є достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду та Національного банку.

Як повідомлялося, на початок 2023 року міжнародні резерви України становили $28,491 млрд, чисті міжнародні резерви (ЧМР) - $18,318 млрд.