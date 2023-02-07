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Мінфін розмістив облігації державної позики на 12,4 мільярда

18:44 07.02.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 7 лютого, змогло залучити до держбюджету 12,44 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу дев'ятимісячних облігацій вдалося залучити 50 4 мільйона гривень під 15% річних.

Крім того Мінфін розмістив дворічні облігації на 13,86 мільйона гривень під 19,5%.

Ще 5,74 мільярда гривень вдалося залучити від розміщення ОВДП з терміном погашення через 2,3 року. Ці облігації з погашенням 21 травня 2025 року (ISIN UA4000227102) Нацбанк включив до переліку так званих бенчмарк-ОВДП. Попит на ці облігації під час аукціону у вівторок склав 32,5 мільярда гривень, проте Мінфін обмежив пропозицію цих паперів, що дозволило знизити ставку за ними до 19,59% з 19,71% річних минулого тижня.

Крім того, Мінфін розмістив номіновані у доларах США шестимісячні валютні ОВДП на $173,95 млн під 4,25% та номіновані у євро піврічні облігації на 6,93 млн євро під 2,5% річних.

Мінфін розмістив облігації державної позики на 12,4 мільярда
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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