НБУ розробив та запропонував до обговорення концепцію реформування регулювання факторингу

Ліцензії небанківських фінансових установ на факторинг будуть переоформлені на ліцензії діяльності фінансової компанії з авторизацією на надання фінансової послуги з факторингу, випливає із розробленої Нацбанком України концепції реформування регулювання факторингу.

Як повідомляється на сайті регулятора, концепція, зокрема, передбачає відокремлення на законодавчому рівні торговельного факторингу від діяльності із відступлення права вимоги щодо фінансової заборгованості.

Водночас діяльність компаній, що здійснюють операції із відступлення права вимоги за договорами споживчого кредиту, здійснюватиметься у рамках ліцензії на кредитування. Небанківська фінустанова, яка планує надання послуг торговельного факторингу, може зберегти ліцензію, але буде зобов'язана привести свою діяльність у відповідність до нових вимог для факторингових компаній.

Крім того, факторингові компанії зможуть поєднувати послуги факторингу з наданням низки інших послуг як фінансових (фінансовий лізинг, надання гарантій та коштів у кредит, окрім надання відповідних послуг споживачам), так і нефінансових (ведення обліку дебіторської заборгованості, супровід роботи з дебіторами, пред'явлення до сплати грошових вимог). Це дозволить їм надавати клієнтам ширший перелік послуг, не втрачаючи їхньої якості.

Передбачається також запровадити реєстрацію поступок права вимоги за договорами у реєстрі. Це, зокрема, дозволить знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та наблизить український факторинг до найкращих міжнародних практик.

"Фінансування торговельної діяльності надає широкі можливості для розвитку малого та середнього бізнесу, що дуже важливо під час війни та післявоєнного відновлення країни", - зазначається у повідомленні.

НБУ наголошує, що з 2024 року вводиться в дію новий закон "Про фінансові послуги та фінансові компанії". Він розширить можливості факторингових компаній із залучення фінансування, а також дозволить покращити регулювання факторингу, зокрема на небанківському ринку.

Зауваження та пропозиції до концепції приймаються до 7 березня 2023 року.

