Binance призупинить банківські перекази в доларах США

Криптовалютна біржа Binance оголосила, що тимчасово призупинить банківські перекази в доларах США з 8 лютого.

Біржа стверджує, що це вплине «лише на невелику частину користувачів».

«Варто зазначити, що банківські перекази в доларах США використовують лише 0,01% наших активних користувачів щомісяця», - написав голова компанії Чанпен Чжао.

Він додав, що платформа працює для вирішення проблеми якнайшвидше. Втім, її причину Binance не розкрила.

Обмеження не торкнуться Binance US.

Нагадаємо, з 1 лютого Signature Bank, який виступає банківським партнером біржі, обробляє лише транзакції користувачів платформи на суму понад $100 000.

Крім того, британський банк Nationwide обмежив операції з Binance.



