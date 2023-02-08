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Visa протестувала розрахунки у стейблкоїнах USDC
13:52 07.02.2023 |
Платіжний гігант Visa провів тестові платежі у стейблкоїнах USDC. Про це на конференції StarkWare Sessions 2023 заявив голова криптопідрозділу компанії Кью Шеффілд, пише Cointelegraph.
Він сказав, що Visa прагне створити так звану «м'язову пам'ять» навколо розрахунків, плануючи дозволити клієнтам конвертувати цифрові активи у фіат:
«Це одна з областей, де ми хочемо розвивати м'язову пам'ять. Так само, як ми можемо конвертувати долари в євро під час транскордонної транзакції, ми повинні мати можливість конвертувати цифрові токенізовані долари до традиційних доларів».
Тестові платежі проводилися у USDC на базі Ethereum.
У Visa зазначили, що розрахунки за допомогою цифрових активів є одним із напрямів її інтересів.
Компанія досліджує застосування блокчейну у власній платіжній мережі, щоб прискорити транзакції, але розрахунки все ще відбуваються на базі системи SWIFT, в якій існує низка обмежень.
Раніше Visa дослідила Ethereum-рішення другого рівня StarkNet для налаштування автоматичних регулярних платежів у криптогаманцях.
СЕО компанії Альфред Келлі заявив, що блокчейн-технології можуть бути інтегровані в платіжні системи наступного покоління.
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