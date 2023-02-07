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Мінфін обмежив пропозицію бенчмарк-ОВДП на аукціонах 5,5 млрд грн

12:58 07.02.2023 |

Фінанси

 

Міністерство фінансів України, як і анонсувало, обмежило пропозицію бенчмарк-ОВДП із погашенням 21 травня 2025 року на аукціоні у вівторок, встановивши ліміт 5,5 млрд грн (тут і далі за номіналом) порівняно з 10 млрд грн тиждень тому.

Згідно з інформацією на сайті відомства, також обмежена пропозиція найкоротших 8-міс. паперів - на рівні 0,5 млрд грн, як і тиждень тому.

Крім того, покупці зможуть придбати 21-міс. гривневі облігації, 5-міс. - доларові та 6-міс. - в євро.

Як повідомив тиждень тому урядовий уповноважений з питань управління державним боргом України Юрій Буца агентству "Інтерфакс-Україна", Мінфін планує розміщувати кожен випуск бенчмарк-ОВДП, якими Національний банк дозволяє банкам формувати до половини обов'язкових резервів обсягом 20 млрд грн.

Обсяг зазначеного вище випуску із погашенням у травні 2025 року за підсумками двох попередніх аукціонів становить 14,734 млрд грн. Обмеження пропозиції минулого вівторка дало змогу Мінфіну трохи знизити середньозважену ставку розміщення - до 19,71% з 19,75% тижнем раніше.

Згідно з оголошенням відомства, випуск бенчмарк-ОВДП із погашенням 4 грудня 2024 року буде виставлений на наступних двох аукціонах 14 та 21 лютого також з обмеженням. За підсумками єдиного поки що первинного аукціону 25 січня він розміщений в обсязі 6,167 млрд грн за середньозваженою ставкою 19,59% річних.

Як повідомлялося, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в інвалюті на 5 процентних пунктів (п.п.) - відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. У результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд грн - до 144,1 млрд грн, що означає ліміт купівлі бенчмарк-ОВДП під резерви в 72 млрд грн на період до 10 лютого.

Потім 26 січня Нацбанк оголосив про ще одне таке підвищення нормативів обов'язкових резервів на 5 п.п. з 11 лютого. За оцінками НБУ, це має збільшити потенційний обсяг формування обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП приблизно до 108,5 млрд грн.

Перші визнані Нацбанком бенчмарк-ОВДП із погашенням у серпні 2024 року були розміщені сумарно на 20 млрд грн, середньозважена їхня дохідність на останньому аукціоні становила 19,24% річних.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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