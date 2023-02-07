ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.02.23

"У зв'язку з рішенням УГКЦ за календарем мав нагадати, що синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль - можуть це зробити за відповідною процедурою", - заступник глави управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.