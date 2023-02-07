Зростання долара спинилось перед виступом Пауелла; Австралійський долар підняв яструбині заяви РБА





Долар знизився у вівторок після ралі напередодні, але все ще вагався близько місячного піку, оскільки трейдери підвищили свої ставки на те, наскільки високо Федеральній резервній системі США потрібно підвищити відсоткові ставки, щоб приборкати інфляцію.

Великим двигуном у вівторок був австралійський долар, який зріс на 1% до внутрішньоденного максимуму в 0,6952 долара після того, як центральний банк країни підвищив відсоткову ставку на 25 базисних пунктів і заявив, що буде потрібне подальше підвищення, жорсткіша політика. нахил, чим багато хто очікував.

Наразі валюта торгувалася на рівні 0,69415 доларів.

"Заявляючи, що, на його думку, інфляція залишатиметься високою протягом тривалого періоду, РБА підриває будь-які думки про пом'якшення наприкінці цього або на початку наступного року", - сказав Роб Карнелл, регіональний керівник досліджень ING в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

«Це підвищить дохідність довгострокових облігацій та очікування за короткостроковими ставками. Це також дасть поштовх для австралійського долара».

У вівторок основну увагу буде приділено виступу голови ФРС Джерома Пауелла у Вашингтонському економічному клубі. Аналітики Commerzbank очікують, що він виступить із яструбиними заявами, що може ще більше підняти долар.

"У нього є можливість повернутися до деяких коментарів, які він зробив у середу минулого тижня і які спровокували поточне голубине трактування", - сказав Саймон Харві, голова відділу валютного аналізу в Monex, але додав, що не чекає будь-яких нових повідомлень від Пауелл.

Ринки оговталися після шоку п'ятничного звіту про зайнятість у США, який показав, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі зросла до 517 000 у січні, що вказує на стійкість ринку праці.

Звіт збив на манівці трейдерів, які розраховували на неминучу паузу в циклі підвищення ставок ФРС, і дав американській валюті перевагу, хоч і повернув деякі успіхи на азійських торгах.

Індекс долара, який вимірює долар США по відношенню до кошика шести конкурентів, на короткий час пробив місячний максимум понеділка і востаннє торгувався на рівні 103,52 практично не змінюючись протягом дня.

Євро впав на 0,1% до 1,0695 долара, впавши раніше до найнижчого рівня з 9 січня.

"Ринки дійсно надовго затрималися у цьому ризиковому русі, який відбувався на початку року", - сказав Харві з Monex.

«Ринки дещо раптово усвідомили, що центральні банки подають правильний сигнал - політика має залишатися обмежувальною ще трохи, а ідея негайного пом'якшення у другій половині року не підходить. не обов'язково наперед вирішений».

Ф'ючерси на відсоткові ставки в США показують, що ринки очікують, що ставка за фондами ФРС досягне піку трохи вище 5,1% до червня, порівняно з очікуваннями піку нижче 5% до звіту п'ятниці про зайнятість.

Наразі фунт стерлінгів зріс на 0,1% по відношенню до долара до 1,20275 долара після падіння до місячного мінімуму 1,2006 долара на попередній сесії.

Інвестори чекають на подальші коментарі від центральних банків цього тижня після того, що було розцінено як «голубиний» підсумок засідання Банку Англії минулого тижня.

В Азії японська єна спробувала відіграти втрати понеділка: пара долар-єна впала на 0,6% до 131,78 долара, відійшовши від одномісячного мінімуму понеділка 132,90 за долар.

Дані у вівторок показали, що реальна заробітна плата в Японії зросла у грудні вперше за дев'ять місяців, хоча зберігається невизначеність щодо того, чи підвищення заробітної плати продовжуватиме підтримувати відновлення економіки країни.

У повідомленні газети, опублікованому в понеділок, йдеться, що уряд Японії висунув кандидатуру заступника керуючого Банку Японії (BOJ) Масаесі Амамія, який змінить на посаді керуючого центрального банку Харухіко Курода. Ринки вважають Амамію більш голубиною, ніж інші претенденти.

"Я не думаю, що Банк Японії змінить грошово-кредитну політику", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets, про сподівання ринку на те, що центральний банк відмовиться від своєї політики контролю кривої прибутковості, як тільки новий керуючий вступить на посаду.

"Є ще економічні проблеми, є ще ризики рецесії".