Золото тримається на плаву через високу прибутковість, у центрі уваги - виступ Пауелла

Ціни на золото у вівторок стабілізувалися на майже місячному мінімумі на тлі тиску з боку зміцного долара та прибутковості казначейських облігацій, і зараз основна увага приділяється економічним сигналам від сьогоднішнього виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

У понеділок жовтий метал провів мляву сесію після найгіршого тижневого падіння за сім місяців, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в США призвели до того, що ринки в цілому змінили свої очікування щодо підвищення процентних ставок ФРС.

Відновлення долара та прибутковості казначейських облігацій чинило тиск на більшість нерентабельних активів, при цьому золото, яке продемонструвало сильне зростання за останні три місяці, прийняло на себе основний тягар тиску з боку продавців.

Спотове золото залишається на рівні 1868,49 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1881,20 долара за унцію до 19:00 за східним часом (00:00 за Грінвічем). Обидва інструменти впали більш ніж на 3% минулого тижня.

Тепер основна увага приділяється сьогодняшній дискусії з головою ФРС Джеромом Пауеллом в Економічному клубі Вашингтона, округ Колумбія. Будь-які коментарі щодо інфляції та грошово-кредитної політики уважно відстежуватимуться після опублікованих у п'ятницю набагато гарячіших, ніж очікувалося, даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

Минулого тижня ФРС, як і очікувалося, підвищила відсоткові ставки та дала зрозуміти, що продовжить робити це у найближчому майбутньому, оскільки продовжує рухатися проти інфляції. Хоча інфляція в США суттєво знизилася в останні місяці, вона, як і раніше, значно перевищує річний цільовий показник центрального банку.

Сильні дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі також змусили ринки пом'якшити свої очікування щодо «голубиного» розвороту ФРС цього року на тлі побоювань, що сильний ринок праці підтримуватиме інфляцію на високому рівні.

Інші дорогоцінні метали дещо зросли у вівторок. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до 979,95 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% - до 22,310 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь дещо зросли після падіння за останні п'ять сесій. Червоний метал втратив більшу частину недавнього зростання і зараз близький до падіння нижче за ключовий рівень у 4 долари за фунт на тлі невизначеності щодо відновлення економіки в Китаї, найбільшому імпортері.

Ф'ючерси на високоякісну мідь зросли на 0,2% до 4,0442 долара за фунт.

Побоювання з приводу глобальної рецесії також чинили сильний тиск на промисловий метал, особливо через те, що відсоткові ставки продовжують зростати, а інфляція залишається відносно високою.