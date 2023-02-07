Американськы індекси закрились падінням, оскільки інвестори чекають на наступні крокі з боку ФРС

Американські фондові біржі знизились у понеділок, оскільки інвестори змінили швидкість після розгляду можливості того, що Федеральному резерву США може знадобитися більше часу, щоб почати знижувати процентні ставки.

Трейдери уважно стежать за виступами офіційних осіб ФРС цього тижня, включаючи голову Джерома Пауелла у вівторок, на предмет будь-яких змін у риториці центрального банку після того, як дані минулого тижня показали, що діяльність у сфері послуг у січні була високою, а також значне зростання кількості робочих місць.

«Ми отримали звіт про скорочення робочих місць, і людям довелося переоцінити перспективи для ФРС та економіки. Завтра буде цікаво побачити, чи Пауелл продовжить своє перетворення з яструба на голуба», - сказав Брайан Якобсен, старший інвестиційний стратег в Allspring Global Investments.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в понеділок, що Сполучені Штати можуть уникнути рецесії, оскільки інфляція знижується, а ринок праці залишається сильним.

Після удару в 2022 році американські акції значно відновилися в 2023 році, на чолі з з надкапіталізованими акціями, що зросли на тлі короткочасних сподівань, що ФРС пом'якшить своє агресивне підвищення процентних ставок, що, у свою чергу, може послабити певний тиск на оцінку акцій.

Зараз учасники грошового ринку бачать, що базова ставка досягне максимуму в 5,1% до липня, що відповідає тому, що більшість політиків неодноразово підтримувала.

Прибутковість 10-річних казначейських зобов'язань США збільшила зростання до чотиритижневого максимуму.

Щодо корпоративного сектору, аналітики очікують, що квартальні прибутки компаній S&P 500 впадуть на 2,8% у четвертому кварталі, згідно з Refinitiv.

Індекс Dow Jones Industrial Average опустився на 35,85 пункту, або 0,11%, до 33890,16, S&P 500 втратив 25,44 пункту, або 0,62%, до 4111,04, а Nasdaq Composite впав на 119,51 пункту, або 1%, до 11887,45.

Обсяг на біржах США склав 11,17 мільярда акцій у порівнянні з 11,858 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Акції Tyson Foods Inc впали на 4,6% після того, як не відбулися прогнози аналітиків щодо квартального доходу та прибутку. Miner Newmont Corp знизилася на 4,5% після своєї пропозиції на суму 16,9 мільярдів доларів для австралійського аналога Newcrest Mining Ltd щодо створення глобального золотого гіганта.

Всупереч загальній тенденції, Tesla Inc піднялася на 2,5% після того, як американське журі в п'ятницю визнало, що виконавчий директор Ілон Маск і його компанія не несуть відповідальності за введення інвесторів в оману, коли Маск у 2018 році написав у Twitter, що він «забезпечив фінансування» для придбання виробника електромобілів. приватний.

Акції мемів, такі як AMC Entertainment і Gamestop, також виросли наприкінці сесії, піднявшись на 11,8% і 7,2% відповідно.

Китайські акції, зареєстровані в США, такі як Pinduoduo Inc, впали на 1,9% через геополітичні занепокоєння після того, як у суботу американський військовий винищувач збив імовірно китайську шпигунську повітряну кулю біля узбережжя Південної Кароліни.

Більшість з 11 основних галузевих індексів S&P 500 були в мінусі, за винятком комунальних послуг і споживчих товарів.

На NYSE випуски, що знижуються, перевищують кількість тих, що просуваються, у співвідношенні 3,37 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,98 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 опублікував 5 нових максимумів за 52 тижні та 1 новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 79 нових максимумів і 19 нових мінімумів.