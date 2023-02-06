Нацбанк не планує змінювати облікову ставку до кінця року

Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку вважають доцільним утримувати облікову ставку на рівні 25% щонайменше до першого кварталу 2024 року, однак деякі з них припускають, що цикл зниження ключової ставки може розпочатись раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ за підсумками засідання членів Комітету з монетарної політики Національного банку України.

"Більшість членів КМП вважають реалістичним базовий прогноз облікової ставки з її збереженням на рівні до 25% щонайменше до I кварталу 2024 року. На їхню думку, збереження ставки на високому рівні сприятиме посиленню монетарної трансмісії та досягненню цілей НБУ зі збільшення привабливості гривневих активів і поліпшення строкової структури депозитів у банківській системі", - йдеться в повідомленні.

Натомість кілька учасників дискусії вважають, що цикл зниження облікової ставки може розпочатися дещо раніше, ніж передбачає оновлений прогноз. Зокрема, один із них зауважив, що ціновий тиск цього року може виявитися нижчим, ніж очікується зараз, унаслідок, зокрема, й суттєвішого послаблення споживчого попиту, швидшого сповільнення світової інфляції та збереження тарифів на ЖКП для населення на низькому рівні.

Кілька з цих учасників дискусії зазначили, що наразі зарано давати будь-які сигнали щодо швидшого пом'якшення монетарної політики. На їх думку, ризики для інфляції залишаються зміщеними вгору. У разі їх реалізації виникне потреба в додатковому посиленні монетарних умов, і тоді передчасний анонс можливого пом'якшення монетарної політики може підірвати довіру учасників ринку до рішень НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України у січні 2022 року підняв облікову ставку до 10%. З початком військової агресії облікова ставка залишалася незмінною. Однак уже 3 червня 2022 року облікову ставку було підвищено з 10 до 25%.