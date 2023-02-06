Фінансові новини
- |
- 06.02.23
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк не планує змінювати облікову ставку до кінця року
Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку вважають доцільним утримувати облікову ставку на рівні 25% щонайменше до першого кварталу 2024 року, однак деякі з них припускають, що цикл зниження ключової ставки може розпочатись раніше.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ за підсумками засідання членів Комітету з монетарної політики Національного банку України.
"Більшість членів КМП вважають реалістичним базовий прогноз облікової ставки з її збереженням на рівні до 25% щонайменше до I кварталу 2024 року. На їхню думку, збереження ставки на високому рівні сприятиме посиленню монетарної трансмісії та досягненню цілей НБУ зі збільшення привабливості гривневих активів і поліпшення строкової структури депозитів у банківській системі", - йдеться в повідомленні.
Натомість кілька учасників дискусії вважають, що цикл зниження облікової ставки може розпочатися дещо раніше, ніж передбачає оновлений прогноз. Зокрема, один із них зауважив, що ціновий тиск цього року може виявитися нижчим, ніж очікується зараз, унаслідок, зокрема, й суттєвішого послаблення споживчого попиту, швидшого сповільнення світової інфляції та збереження тарифів на ЖКП для населення на низькому рівні.
Кілька з цих учасників дискусії зазначили, що наразі зарано давати будь-які сигнали щодо швидшого пом'якшення монетарної політики. На їх думку, ризики для інфляції залишаються зміщеними вгору. У разі їх реалізації виникне потреба в додатковому посиленні монетарних умов, і тоді передчасний анонс можливого пом'якшення монетарної політики може підірвати довіру учасників ринку до рішень НБУ.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України у січні 2022 року підняв облікову ставку до 10%. З початком військової агресії облікова ставка залишалася незмінною. Однак уже 3 червня 2022 року облікову ставку було підвищено з 10 до 25%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуга народу» не може знайти кандидатів на посаду голови Митної служби, – Арахамія
|ДБР розслідує змову «приватівців» та Міненерго з продажу скрапленого газу на початку війни
|Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде - Арахамія
|«Я відмовився б». Резніков заявив, що не отримував пропозицій очолити Мінстратегпром
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк не планує змінювати облікову ставку до кінця року
|Нацбанк оштрафував одну з найбільших мереж обмінників на 2 мільйони
|Кількість застрахованих авто в Україні впала минулого року на 20%, – МТСБУ
|Долар стабільний після міцних даних про робочі місця в США, ліра впала до рекордно низького рівня
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.02.23
|Азіатські акції впали через напруженість у відносинах між США та Китаєм та занепокоєння ФРС
|Золото не рухається після найгіршого тижня за 7 місяців, очікується промова Пауелла
Бізнес
|Amazon обігнав Apple. Рейтинг найдорожчих брендів у світі
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю