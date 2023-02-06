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Долар стабільний після міцних даних про робочі місця в США, ліра впала до рекордно низького рівня

12:45 06.02.2023 |

Фінанси

 

У понеділок курс долара зміцнився по відношенню до євро, оскільки трейдери вважають, що Федеральна резервна система США, ймовірно, підніме свою базову ставку вище 5% і залишить її там, щоб знизити інфляцію після того, як дані показали, що ринок праці залишається сильним.

Землетрус у центральній Туреччині та на північному заході Сирії та сильний долар США посилили тиск на валюти, що розвиваються, в результаті чого турецька ліра впала до рекордно низького рівня - 18,85 за долар.

У середу ФРС підвищила ставки на 25 базисних пунктів і заявила, що досягла успіху в боротьбі з інфляцією, що змусило інвесторів оцінити уповільнення темпів підвищення ставок у майбутньому.

Але приголомшливі дані щодо заробітної плати в несільськогосподарському секторі США в п'ятницю разом із відновленням сфери послуг у січні призвели до того, що долар досяг максимуму з середини січня, а інвестори вважали, що ставка ФРС досягне піку в 5,05% у червні.

По відношенню до кошика валют індекс долара досяг тритижневого максимуму в понеділок 103,25 і був неподалік від цього о 09:26 GMT, піднявшись на 0,1% до 103,23. У п'ятницю індекс зріс на 1,1%.

«Занепокоєння, звичайно, полягає в тому, що набагато кращі, ніж очікувалося, дані - це погана новина, якщо ФРС вважає це підтвердженням своєї аргументації щодо ще двох підвищень і довшого утримання високих ставок», - сказав Тапас Стрікленд, керівник відділу ринкової економіки National Australia Bank.

Підвищення курсу долара, як прихістку, також сприяло ескалації напруги між Сполученими Штатами та Китаєм після того, як у суботу американський військовий винищувач збив імовірно китайську шпигунську повітряну кулю біля узбережжя Південної Кароліни.

Євро впав на 0,2% і досяг майже тритижневого мінімуму в $1,0769. Єдина валюта зросла до 10-місячного максимуму в четвер після того, як Європейський центральний банк підняв ставку за депозитами до 2,5% і пообіцяв підвищення ставки на 50 базисних пунктів у березні.

У понеділок голова центрального банку Австрії Роберт Хольцманн заявив, що ризик того, що ЄЦБ не підвищить процентні ставки достатньо, все ще більший, ніж ризик їх підвищення, оскільки інфляція в єврозоні залишається занадто високою.

Єна ослабла після того, як газета Nikkei повідомила з посиланням на анонімні джерела в уряді та правлячій партії, що заступник голови Банку Японії Масайосі Амамія розглядається як наступний губернатор.

На прес-конференції в понеділок заступник головного секретаря кабінету міністрів Йосіхіко Ісозакі заявив, що звіт Nikkei не відповідає дійсності.

Єна впала на 0,5% до 131,90 за долар, досягнувши тритижневого мінімуму в 132,60 на початку сесії.

«Амамія допомагав Куроді в монетарній політиці з 2013 року, і його вважають найбільш свавільним серед претендентів, що руйнує надії на те, що нормалізація політики Банку Японії може прогресувати під керівництвом нового керівника», - заявили стратеги Saxo Markets.

М'яка політика Банку Японії викликала все більшу критику з багатьох сторін, включаючи опозиційних політиків і трейдерів, за спотворення функціонування ринку.
За матеріалами: investing.com
 

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