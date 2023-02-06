Індекси Волл-стріт впали після того, як приголомшливе зростання робочих місць викликає питання щодо дій ФРС

Основні фондові індекси США у п'ятницю закрилися зниженням після того, як несподівано сильні дані щодо зайнятості викликали побоювання щодо агресивних дій Федеральної резервної системи, тоді як інвестори переварили змішаний пакет звітів про доходи компаній із мегакапіталізацією.

S&P 500, як і раніше, продемонстрував зростання за тиждень, який включав ряд великих ринкових подій, і знаходився недалеко від п'ятимісячних максимумів. Nasdaq підрахував своє п'яте тижневе зростання поспіль, що стало найдовшою такою смугою з кінця 2021 року.

У січні зростання кількості робочих місць у США різко прискорилося: кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі збільшилася на 517 000 робочих місць, що набагато перевищує оцінку 185 000 осіб. Рівень безробіття досяг більш ніж 53,5-річного мінімуму 3,4%.

Ще однією ознакою економічної могутності є різке відновлення активності у сфері послуг США у січні.

Інвестори врівноважують ознаки того, що економіка може уникнути небезпечної рецесії, і побоювання з приводу того, як довго ФРС утримуватиме процентні ставки на високому рівні, щоб приборкати інфляцію. S&P 500 виріс раніше цього тижня після коментарів, які були оптимістичнішими, ніж очікувалося, від голови ФРС Джерома Пауелла, який визнав прогрес у боротьбі з інфляцією.

Звіт про зайнятість "був неймовірним сюрпризом і викликає багато питань про те, що ФРС збирається робити далі", - сказала Крістіна Хупер, головний стратег Invesco з глобальних ринків. "Я думаю, що причиною деякої волатильності є те, що ринки намагаються зрозуміти, як це сприйме ФРС".

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 127,93 пункту, або 0,38%, до 33 926,01 пункту, S&P 500 - на 43,28 пункту, або 1,04%, до 4 136,48 пункту, а Nasdaq Composite - на 193,86 пунктів, або 1,59%, до 12 006,96 пунктів.

За тиждень S&P 500 виріс на 1,6%, Dow впав на 0,15%, а Nasdaq додав 3,3%.

Основні індекси Уолл-Стріт добре розпочали рік, оскільки акції технологічних та інших компаній, які зазнавали труднощів у 2022 році, відновилися, чому сприяли надії на те, що підвищення ставок ФРС скоро припиниться, і економіка, можливо, зможе пережити м'яку посадку.

«Три-чотири місяці тому так багато речей продавалося за непрямими цінами, - сказав Ерік Кубі, директор з інвестицій у North Star Investment Management Corp. Це зникло... Я думаю, що ми зараз у чесній грі».

У п'ятницю інвестори також перетравлювали чергову важку партію корпоративних результатів.

Акції Apple, найбільшої компанії США за ринковою вартістю, зросли на 2,4%. Компанія прогнозує, що виручка падатиме другий квартал поспіль, але продаж iPhone, ймовірно, збільшиться, оскільки виробництво в Китаї нормалізувалося.

Акції Amazon впали на 8,4%, оскільки компанія заявила, що операційний прибуток може впасти до нуля цього кварталу, оскільки економія від звільнень не компенсує фінансові наслідки скорочення витрат споживачами та хмарними клієнтами.

Акції Alphabet впали на 2,7% після того, як материнська компанія Google повідомила про прибуток і продаж у четвертому кварталі, які не виправдали очікувань Уолл-стріт.

Щодо інших корпоративних новин, акції Ford Motor впали на 7,6% після того, як автовиробник передбачив важкий рік.

Випусків, що падали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 2,82 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,66 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 16 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 127 нових максимумів та 16 нових мінімумів.

Близько 12,8 млрд акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 11,9 млрд на день за останні 20 сесій.