Чистий продаж НБУ цього тижня виріс до $777,5 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у п'ятий тиждень року зріс до $777,5 млн з $664,0 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 30 січня по 3 лютого 2023 року він придбав $5,1 млн, що трохи нижче звичайних обсягів купівлі в період війни, тоді як продав $782,6 млн порівняно з $667,2 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав приблизно на 0,30 грн - близько 40,15 грн/$1, а спред залишився вузьким.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в січні трохи знизився в порівнянні з груднем - до $3,08 млрд з $3,16 млрд, що більше показників листопада та жовтня - відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.

Водночас завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу, міжнародні резерви Нацбанку у грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн. - до $28,491 млрд. За словами заступника глави Нацбанку Юрія Гелетія, така ситуація збереглася і в січні, тому за його підсумками резерви зростуть приблизно до $30 млрд.