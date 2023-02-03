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АНАЛІТИКА

У січні обсяг торгів на «Українській біржі» зменшився на 22,0% до 0,9 млрд гривень

11:28 03.02.2023 |

Фінанси

 

У січні обсяг торгів на "Українській біржі" зменшився порівняно із груднем на 22,0% до 0,945 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні біржі, передають Українські Новини.

Зазначається, що загальний обсяг торгів на "Українській біржі" у січні склав 944 740 466,89 гривень, а загальна кількість угод - 10 394.

У структурі торгів за січень 2023 року на державні облігації (ОВДП) припало 99,18% сумарного обороту або 936 992 286,25 гривень; 0,07% на акції або 6 767 33,89 гривень; на інвестиційні сертифікати 0,01% або 51 799,00 гривень; на іноземні цінні папери 0,74% або 7 019 647,75 гривень.

У січні індекс українських акцій (індекс UX) зменшився на 16,25% з 1 565,90 до 1 311,40 пункту.

Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у січні були: Райффайзен Банк, аз (0,6 млн гривень), MHP SE (0,3 млн гривень) та SPDR Gold Shares, аз (0,3 млн гривень).

Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у січні були: 204150 ОВДП, погашення 26.02.2025 (444,8 млн гривень); 226427 ОВДП, погашення 05.04.2023 (102,1 млн гривень) та 207518 ОВДП, погашення 26.05.2027 (92,3 млн гривень).

Провідними операторами ринку акцій і сертифікатів фондів у січні стали: КІНТО, Лтд, Драгон Капітал та УНІВЕР КАПІТАЛ.

Провідними операторами ринку облігацій стали: Драгон Капітал, Приватбанк та СКАЙ БАНК.

У свою чергу, провідними операторами ринку іноземних цінних паперів у січні стали: УНІВЕР КАПІТАЛ, СЕНС БАНК та КІНТО, Лтд.

"Українська біржа" - центр ліквідності акцій та деривативів в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні обсяг торгів на "Українській біржі" зменшився порівняно з листопадом на 29,2% до 1,210 млрд гривень.
За матеріалами: Українські Новини
 

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