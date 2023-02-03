ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.02.23

Євро впав по відношенню до долара в четвер після того, як ЄЦБ підвищив відсоткові ставки на очікувані 50 базисних пунктів і не зробив нових яструбиних сюрпризів, тоді як Банк Англії прийняв більш голубиний тон щодо інфляції.