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Долар зростає, оскільки трейдери чекають на дані про зайнятість у США
13:05 03.02.2023 |
Долар трохи виріс у п'ятницю, зберігши деяку динаміку після стрибка на попередній сесії після багатьох рішень центральних банків у Європі.
Торги були відносно млявими, оскільки ринки очікують на дані щодо зайнятості в США, які можуть змінити політику Федеральної резервної системи.
Долар зміцнився до євро, при цьому останній впав на 0,1% до 1,09 долара на початку європейських торгів. Однак євро залишався значно вищим за 20-річний мінімум у $0,953, досягнутого у вересні.
Федеральний комітет з відкритих ринків у середу підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів до діапазону від 4,5% до 4,75%, що є більш м'яким підходом, ніж попереднє підвищення на 50 базисних пунктів.
Уповільнення темпів та коментарі центрального банку сприяли падінню долара, оскільки трейдери сподівалися, що підвищення ставок може незабаром повністю припинитися.
Потім він різко зріс у четвер, коли Європейський центральний банк підвищив ставки на 50 базисних пунктів до 2,5%, але припустив, що це може бути завершено після чергового підвищення у березні, що призвело до падіння євро.
"По суті, ми відстежили все до засідання (ФРС)", - сказав Елвін Тан, голова відділу азіатської валютної стратегії в RBC Capital Markets.
Він сказав, що відносно слабкі звіти про доходи технологічних гігантів Alphabet, Apple і Amazon викликали "невелике бажання відмови від ризику" на ринках, що, ймовірно, сприяло зростанню долара у п'ятницю.
Індекс долара, який відстежує валюту щодо основних аналогів, зріс на 0,1% до 101,89.
Проте японська єна була трохи вищою щодо долара, на рівні 128,66 за долар.
Великою подією для ринків у п'ятницю є публікація даних про зайнятість у США або даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі о 8:30 ранку за східним часом (13:30 за Грінвічем).
Аналітики, опитані агентством Reuters, очікують, що в січні економіка США додасть 185 000 робочих місць, що є добрим показником, але нижче порівняно з 223 000 у грудні. Дані про заробітну плату також мають бути.
Фунт упав на 0,18% у п'ятницю до 1,22 долара після падіння на 1,2% у четвер, коли Банк Англії підвищив процентні ставки, але наголосив, що інфляція демонструє ознаки ослаблення.
Австралійський долар упав на 0,35% - до 0,705 долара. Тим часом долар США виріс на 0,35% по відношенню до свого канадського аналога до 1,336 канадських доларів.
Тан сказав, що, на його думку, долар США повинен залишатися під тиском найближчими тижнями, враховуючи, що ФРС є центральним банком, найближчим до того, щоб призупинити підвищення процентних ставок.
"Я думаю, що шлях найменшого опору в наступному кварталі ... як і раніше веде до слабкості долара, якщо тільки ми не сильно злякаємося ризику", - сказав він.
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