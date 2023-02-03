Nasdaq, S&P 500 продемонстрували сильне зростання на тлі допомоги ФРС та зльоту акцій Meta

Nasdaq і S&P 500 завершили торги в четвер зростанням і досягли приблизно п'ятимісячного максимуму, тому що м'якший, ніж очікувалося, виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла підштовхнув акції, а папери Meta Platforms злетіли на тлі жорсткого контролю над витратами.

Індекс Доу-Джонса впав через падіння акцій деяких великих компаній охорони здоров'я.

Інвестори все ще перетравлювали політичне рішення ФРС у середу та коментарі Пауелла, який визнав прогрес у боротьбі з інфляцією і, схоже, не хотів чинити опір ралі акцій та облігацій.

"Я думаю, що реакція на вчорашні коментарі ФРС дійсно спонукала інвесторів піти на ризик", - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments у Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі. "Суть для інвесторів, я думаю, полягає в тому, що коментарі ФРС були несподіваними".

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 39,02 пункту, або 0,11%, до 34 053,94 пункту, S&P 500 додав 60,55 пункту, або 1,47%, до 4 179,76 пункту, а Nasdaq Composite 384,50 пунктів, або 3,25%, до 12 200,82 пунктів.

Акції компаній Apple, Amazon та материнської компанії Google Alphabet також сильно зросли, випередивши результати опубліковані після закриття ринку в четвер: акції Apple виросли на 3,7%, а Amazon та Alphabet - більш ніж на 7%.

Однак під час початкових позаурочних торгів акції всіх трьох компаній впали після відповідних результатів.

Після важкого 2022 року фондові ринки США впевнено розпочали рік, при цьому технологічні та інші акції, які відставали минулого року, очолили відновлення на тлі надій на те, що ФРС пом'якшить своє агресивне підвищення ставок, що, у свою чергу, може послабити певний тиск на акції.

Ці тенденції продовжились і у четвер. Сектор послуг зв'язку підскочив на 6,7%, що стало найбільшим щоденним приростом майже за три роки на чолі зі зростанням материнської компанії Facebook Meta на 23,3%. Цього року компанія оголосила про суворіший контроль над витратами і про викуп акцій на 40 мільярдів доларів, оскільки генеральний директор Марк Цукерберг назвав 2023 «роком ефективності».

50-денна ковзна середня індексу S&P 500 піднялася вище 200-денної ковзної середньої моделі, відома як «золотий хрест», сприймається багатьма як бугаєвий технічний сигнал для короткострокового імпульсу.

Енергетичний сектор, один із найуспішніших торік, упав на 2,5%, тоді як охорона здоров'я впала на 0,7%.

Акції UnitedHealth Group впали на 5,3% після того, як уряд США запропонував ставки відшкодування Medicare Advantage нижче за оцінки аналітиків, і акції знизили індекс Dow. Падіння акцій Merck на 3,3% після того, як виробник ліків прогнозував прибуток на 2023 рік нижче за оцінки Уолл-стріт, також вплинуло на індекс блакитних фішок.

Акції фармвиробника Eli Lilly впали на 3,5% після того, як продаж його ретельно відстежуваного препарату від діабету не відповідав оцінкам.

Дані показали, що кількість звернень за допомогою з безробіття впала минулого тижня до дев'ятимісячного мінімуму, наголосивши на стійкості ринку праці, випередивши щомісячні дані щодо зайнятості в США в п'ятницю.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,29 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,55 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 36 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 162 нових максимуми та 16 нових мінімумів.

Близько 15 мільярдів акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 11,7 мільярдів на день за останні 20 сесій.