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У січні українці купили в банках рекордний обсяг валюти
11:58 02.02.2023 |
У січні 2023 року українці продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,9 млн доларів (в еквіваленті) і купили на 1 791,9 млн доларів. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Чиста купівля валюти склала 564,0 млн доларів.
Таким чином, у січні українці збільшили купівлю валюти на 100,3 млн доларів порівняно з груднем, коли вони купили 463,7 млн доларів.
370,5 млн доларів припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного - 36,6 гривні, тоді як на готівковому ринку курс коливається близько рівня 40,5 гривні за долар.
Обсяг купівлі доларів у січні 2023 року є максимальним за останні роки. Порівняний попит було зафіксовано лише у квітні 2021 року, коли українці купили 545,9 млн доларів.
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