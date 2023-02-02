У січні українці купили в банках рекордний обсяг валюти

У січні 2023 року українці продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,9 млн доларів (в еквіваленті) і купили на 1 791,9 млн доларів. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Чиста купівля валюти склала 564,0 млн доларів.

Таким чином, у січні українці збільшили купівлю валюти на 100,3 млн доларів порівняно з груднем, коли вони купили 463,7 млн доларів.

370,5 млн доларів припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного - 36,6 гривні, тоді як на готівковому ринку курс коливається близько рівня 40,5 гривні за долар.

Обсяг купівлі доларів у січні 2023 року є максимальним за останні роки. Порівняний попит було зафіксовано лише у квітні 2021 року, коли українці купили 545,9 млн доларів.