Долар падає, оскільки ФРС каже, що дезінфляція начасі

Долар впав у четвер після того, як Федеральна резервна система США заявила, що згорнула кут у боротьбі з інфляцією, що дало ринкам впевненість у тому, що закінчення кампанії щодо підвищення процентної ставки центральним банком близько.

Інвестори сприйняли голубиний натяк у заяві голови ФРС Джерома Пауелла у середу про те, що «дефляційний процес розпочався» у найбільшій економіці світу, хоча він також дав зрозуміти, що процентні ставки продовжуватимуть зростати і що скорочення не передбачаються.

Заява ФРС у середу, зроблена після завершення дводенного засідання з питань політики, на якому політики погодилися підняти ставки на 25 базисних пунктів, стала першим явним визнанням центральним банком уповільнення інфляції.

Долар упав після коментарів Пауелла. До кошика валют індекс долара США в середу впав до нового дев'ятимісячного мінімуму 100,80.

Наразі він знизився на 0,07% до 100,88, завершивши падіння більш ніж на 1% у середу.

«Це було своєрідним полегшенням... що не було нічого, що справді могло б серйозно кинути виклик пануючій думці ринку», - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії в Національному банку Австралії.

"(Пауелл) сказав, що протягом деякого часу ставки повинні бути обмежувальними, але це не заважає ринку говорити, що якийсь час може становити шість місяців, а не два роки".

Австралійський долар зріс до восьмимісячного максимуму 0,7158 долара на вранішніх азіатських торгах у четвер і наразі коштує 0,7150 долара після зростання на 1,2% на попередній сесії.

Новозеландський долар також досяг нового восьмимісячного піку $0,65365 після зростання більш ніж на 1% у середу.

По відношенню до японської ієни долар упав більш ніж на 0,5% до сесійного мінімуму 128,17.

Після того, як ФРС відзвітував, Європейський центральний банк (ЄЦБ) та Банк Англії (BoE) готові оголосити про свої рішення щодо процентних ставок пізніше у четвер. Очікується зростання кожної акції на 50 б.

Євро зріс приблизно до 10-місячного піку в 1,1034 долара в четвер і востаннє був вищим на 0,3% до 1,1023 долара, тоді як фунт стерлінгів зріс на 0,14% до 1,2392 долара.

«Ризик полягає в тому, що ми отримаємо яструбині 50 від ЄЦБ та голубині 50 від Банку Англії. Це може спричинити деяку волатильність», - сказав Аттрілл із NAB.

Інфляція в єврозоні знизилася третій місяць поспіль у січні, показали дані у середу. Але будь-яке полегшення для ЄЦБ може бути обмеженим, оскільки базове зростання цін залишалося стабільним, і вже висловлювалися побоювання з приводу надійності цифр.

"У Європі інфляційний тиск залишається дуже високим, незважаючи на падіння цін на енергоносії", - сказав Тарек Хорчані, голова відділу роботи з первинними брокерами в Maybank Securities.

"Ми повинні побачити, як ЄЦБ продовжить підвищувати процентні ставки як мінімум до кінця першого кварталу 2023 року".

У Сполучених Штатах опублікований у п'ятницю звіт про кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі стане наступною перевіркою боротьби ФРС з інфляцією, хоча офіційна статистика в середу показала, що кількість вакансій несподівано збільшилася у грудні, що вказує на напружений ринок праці.

Ринки тепер очікують, що ставка за фондами ФРС досягне піку трохи нижче 4,9% до червня, порівняно з попередніми очікуваннями піку трохи нижче 5%.