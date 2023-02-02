Золото тримається на рівні 9-місячного максимуму на тлі падіння долара та відновлення побоювань рецесії

Ціни на золото зросли до дев'ятимісячного максимуму в четвер після різкого зростання на попередній сесії, оскільки зобов'язання Федеральної резервної системи продовжувати підвищувати процентні ставки завдало удару по долару і посилило побоювання щодо потенційного економічного спаду цього року.

Цього тижня жовтий метал значно перевищив своїх конкурентів, оскільки засідання ФРС підвищило привабливість золота як прихістку. Ціни на золото зросли більш ніж на 1% після того, як ФРС підвищила відсоткові ставки на відносно менші 25 базисних пунктів (б.п.) та визнала свої успіхи у боротьбі з інфляцією. Але центральний банк також висловив невпевненість у тому, де відсоткові ставки досягнуть піку.

Це породило очікування припинення підвищення процентних ставок ФРС до середини 2023 року та потенційного зниження процентних ставок до кінця року у міру уповільнення економічного зростання у США. Такий сценарій, найімовірніше, буде позитивним для золота.

Спотове золото зросло на 0,2% до 1954,17 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото підскочили до 1969,15 долара за унцію до 21:05 за східним часом (2:05 за Грінвічем).

Зростання золота збіглося з різкою слабкістю долара, коли долар впав до більш ніж дев'ятимісячного мінімуму по відношенню до кошика валют. Інвестиційний банк ING прогнозує, що ФРС, ймовірно, ще раз підвищить відсоткові ставки, перш ніж оголосити про паузу.

Тиск на долар також очікував підвищення процентних ставок Європейським центральним банком і Банком Англії, що підтримало євро і фунт. Очікується, що обидва банки підвищать ставки на 50 базисних пунктів кожен і сигналізують про подальше підвищення ставок, оскільки вони прагнуть стримати високу інфляцію.

Але підвищення відсоткових ставок, ймовірно, також чинитиме додатковий тиск на глобальне економічне зростання, що у поєднанні з ймовірною слабкістю долара позитивно позначається на статусі золота як притулку.

Інші дорогоцінні метали також зросли. Ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до 1018,50 долара за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 2,8% до 24,270 долара за унцію.

З іншого боку, промислові метали, такі як мідь, відстали через підвищені побоювання рецесії цього року.

Ф'ючерси на високоякісну мідь у четвер стабілізувалися на рівні 4,1787 доларів за фунт після падіння майже на 3% на попередній сесії.

Невизначеність щодо відновлення економіки Китаю також вплинула після неоднозначних даних, опублікованих найбільшим у світі імпортером міді.