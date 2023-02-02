Американські індекси прутнули вгору, оскільки Пауелл посилається на зниження інфляції після підвищення ставки

S&P 500 і Nasdaq закрилися різко вище у середу після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл визнав, що інфляція починає знижуватися, в коментарях, які він зробив після підвищення центральним банком США процентної ставки на чверть пункту.

У його заяві також йдеться про те, що «постійне підвищення» ставок було б доцільним.

Основні індекси Волл-стріт втратили позиції одразу після того, як ФРС оголосила про своє рішення про підвищення процентної ставки. Але індекси відскочили від своїх мінімумів і продовжили зростати невдовзі після того, як Пауелл почав говорити з журналістами: S&P виріс на 1%, а Nasdaq - на 2%.

Інвестори були окрилені відповіддю Пауелла на питання про пом'якшення фінансових умов, таких як зростання акцій і падіння прибутковості облігацій в останні місяці, за словами Анджело Куркафаса, інвестиційного стратега Edward Jones, Сент-Луїс.

«У нього була можливість передати войовниче послання, але не скористався нею. Він міг би сказати, що ринки дуже схвильовані, і він не скористався цією можливістю. Натомість він сказав, що вже сталося багато посилень», - сказав він. Куркафас.

Оскільки Пауелл сказав, що він вперше може визнати, що дезінфляція почала відбуватися, інвестори побачили його припущення про те, що можуть бути ще два підвищення ставок як «заповнювач», сказав стратег.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 6,92 пунктів, або 0,02%, до 34 092,96 пунктів, S&P 500 додав 42,61 пунктів, або 1,05%, до 4119,21 пунктів, а Nasdaq Composite додав 23 ,77 пунктів, або 2%, до 11 816,32 пунктів.

У другій половині дня ралі S&P показало найвищий рівень закриття з 25 серпня, тоді як Nasdaq показав найвище закриття з вересня.

З 11 основних секторів промисловості S&P 500 лише енергетика завершила день у мінусі, знизившись на 1,9%, тоді як акції технологічних компаній, чутливі до відсоткових ставок, показали найбільше зростання, піднявшись на 2,3%.

Інвестори були в основному зосереджені на шляху ФРС уперед, оскільки розмір підвищення на її першому засіданні щодо політики цього року відповідав очікуванням після швидкого підвищення у 2022 році, включаючи підвищення ставки у грудні на 50 базисних пунктів.

Після прес-конференції грошові ринки робили ставку на остаточну ставку 4,892% у червні проти ставками на 4,92% безпосередньо перед заявою ФРС.

Ф'ючерси на США, як і раніше, враховували зниження ставок цього року, при цьому ставка за федеральними фондами до кінця грудня становила 4,403%, як і перед зустріччю.

Нещодавні дані показали, що інфляція знижується, при цьому ФРС також вивчає дані, що визначать стійкість ринку праці та темпи зростання заробітної плати.

Але дані показали, що кількість вакансій у США несподівано зросла у грудні напередодні всеосяжного звіту Міністерства праці про зайнятість у несільськогосподарському секторі за січень, який має бути представлений у п'ятницю.

Окремі економічні дані показали, що виробництво США ще більше скоротилося у січні, оскільки вищі ставки подавали попит на товари.

Всі три індекси добре розпочали рік: S&P та Dow продемонстрували своє перше зростання у січні з 2019 року, коли інвестори повернулися на ринки, які торік постраждали від яструбиної ФРС.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,86 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,28 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 24 нових максимуми за 52 тижні і жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 136 нових максимумів та 23 нових мінімуму.

Близько 13,7 млрд акцій перейшло з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 11,5 млрд на день за останні 20 сесій.