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АНАЛІТИКА

ФРС очікувано підняла ставку на 25 б.п., чекає на подальші підвищення

22:08 01.02.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 4,5-4,75% річних, йдеться у повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC) за підсумками засідання.

Рішення було схвалене членами FOMC одноголосно та збіглося з прогнозами більшості економістів і аналітиків.

На попередньому засіданні Федрезерв збільшив ставку на 50 б.п., а раніше піднімав її чотири рази поспіль на 75 б.п. Наразі розмір ставки є максимальним із 2007 року.

"Останні показники вказують на помірне зростання витрат і виробництва, - наголошується в комюніке. - Приріст кількості робочих місць у останні місяці був стійким, а рівень безробіття залишався низьким. Інфляція дещо ослабла, але залишається високою".

Війна в Україні "створює величезні гуманітарні та економічні труднощі" та сприяє посиленню глобальної невизначеності, йдеться у документі.

"Комітет надзвичайно уважний до інфляційних ризиків", - наголошується в ньому.

"FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі, - наголошується в повідомленні. - Для підтримки цієї мети комітет вирішив підняти цільовий діапазон ставки за федеральними фондами до 4,5-4,75% річних. Комітет вважає, що будуть потрібні подальші підвищення ставки, щоб грошово-кредитна політика стала обмежувальною достатньою мірою для повернення інфляції до 2% цільового показника з часом".

"Ухвалюючи рішення щодо майбутніх темпів підйому цільового діапазону ставки, ФРС враховуватиме кумулятивний ефект посилення грошово-кредитної політики, а також той факт, що зміни ставки впливають на економічну активність та інфляцію із затримкою", - зазначається у пресрелізі.

ЦБ також продовжить скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі згідно з оголошеним раніше планом.

"Ми твердо віддані тому, щоб повернути інфляцію до 2% цільового рівня", - йдеться в повідомленні.

"Оцінюючи доцільність грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відслідковувати вплив інформації, що надходить на економічний прогноз. Комітет готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні зашкодити досягненню цілей FOMC, - йдеться в повідомленні. - Комітет братиме до уваги широке коло інформації, включно з даними зі сфери охорони здоров'я, про умови на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, події на фінансових ринках, а також про міжнародні події".

Після оголошення підсумків засідання ФРС фондовий індекс Nasdaq Composite перейшов до зростання і на 21:21 за Києвом додає майже 0,1%. Dow Jones знижується на 0,9% та S&P 500 - на 0,3%, як і до публікації комюніке.

Євро зараз торгується на рівні $1,0911 проти $1,0918 до опублікування повідомлення про ставку. Японська нацвалюта - на позначці 129,53 єни/$1 проти 129,35 єни. Курс фунта стерлінгів залишився близько $1,23.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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