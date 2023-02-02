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ФРС очікувано підняла ставку на 25 б.п., чекає на подальші підвищення
Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 4,5-4,75% річних, йдеться у повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC) за підсумками засідання.
Рішення було схвалене членами FOMC одноголосно та збіглося з прогнозами більшості економістів і аналітиків.
На попередньому засіданні Федрезерв збільшив ставку на 50 б.п., а раніше піднімав її чотири рази поспіль на 75 б.п. Наразі розмір ставки є максимальним із 2007 року.
"Останні показники вказують на помірне зростання витрат і виробництва, - наголошується в комюніке. - Приріст кількості робочих місць у останні місяці був стійким, а рівень безробіття залишався низьким. Інфляція дещо ослабла, але залишається високою".
Війна в Україні "створює величезні гуманітарні та економічні труднощі" та сприяє посиленню глобальної невизначеності, йдеться у документі.
"Комітет надзвичайно уважний до інфляційних ризиків", - наголошується в ньому.
"FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі, - наголошується в повідомленні. - Для підтримки цієї мети комітет вирішив підняти цільовий діапазон ставки за федеральними фондами до 4,5-4,75% річних. Комітет вважає, що будуть потрібні подальші підвищення ставки, щоб грошово-кредитна політика стала обмежувальною достатньою мірою для повернення інфляції до 2% цільового показника з часом".
"Ухвалюючи рішення щодо майбутніх темпів підйому цільового діапазону ставки, ФРС враховуватиме кумулятивний ефект посилення грошово-кредитної політики, а також той факт, що зміни ставки впливають на економічну активність та інфляцію із затримкою", - зазначається у пресрелізі.
ЦБ також продовжить скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі згідно з оголошеним раніше планом.
"Ми твердо віддані тому, щоб повернути інфляцію до 2% цільового рівня", - йдеться в повідомленні.
"Оцінюючи доцільність грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відслідковувати вплив інформації, що надходить на економічний прогноз. Комітет готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні зашкодити досягненню цілей FOMC, - йдеться в повідомленні. - Комітет братиме до уваги широке коло інформації, включно з даними зі сфери охорони здоров'я, про умови на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, події на фінансових ринках, а також про міжнародні події".
Після оголошення підсумків засідання ФРС фондовий індекс Nasdaq Composite перейшов до зростання і на 21:21 за Києвом додає майже 0,1%. Dow Jones знижується на 0,9% та S&P 500 - на 0,3%, як і до публікації комюніке.
Євро зараз торгується на рівні $1,0911 проти $1,0918 до опублікування повідомлення про ставку. Японська нацвалюта - на позначці 129,53 єни/$1 проти 129,35 єни. Курс фунта стерлінгів залишився близько $1,23.
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